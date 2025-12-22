Lauren Sánchez celebró su primer cumpleaños como esposa de Jeff Bezos

Este seguro será uno de los años mejor recordados por Lauren Sánchez, quien ahora es la esposa del multimillonario Jeff Bezos. Para celebrar su cumpleaños 56, la escritora decidió organizar una fiesta, vestirse muy elegante e invitar a sus amigas más cercanas.

Por los momentos no se ha tenido acceso a demasiadas fotos del cumpleaños. Las encargas de compartir algunos detalles fueron Kris Jenner y su hija Khloé Kardashian, quienes posaron junto con la festejada luciendo elegantes.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner escribió en su cuenta de Instagram: “Me encanta pasar tiempo de Navidad con estos dos”. Como Sánchez cumple año pocos días antes de Navidad, la temática de la fiesta usó a su favor la decoración navideña que ya existe en varias de las mansiones de Estados Unidos y en las ciudades.

Las fotos de Jenner muestran que hubo nieve artificial, luces navideñas y hasta un carro clásico color rojo.

Tampoco queda claro en cuál de todas las mansiones de Bezos se celebró la boda, aunque hay que recordar que hace muy poco pudieron estrenar la mansión en Beverly Hills, California, que le tomó años construir. Esa misma propiedad sirvió como escenario para la celebración del cumpleaños 70 de Kris Jenner.

Por otro lado, Sánchez usó su cuenta de Instagram para resumir su último año de vida y agradecer por él. La publicación incluyó un video con varias imágenes de momentos importantes de este año: su viaje al espacio, el lanzamiento de su nuevo libro y de la boda que celebró en Venecia, Italia, y que se convirtió en la boda más comentada del año.

También escribió: “Otra vuelta alrededor del sol y si me hubieras dicho cuando era una niña pequeña que así es como se vería la vida a los 56, no estoy seguro de si te hubiera creído… y ni siquiera se trata de los grandes momentos”.

