Aseguran que Kris Jenner celebró su cumpleaños en una mansión de Jeff Bezos

No era de esperar menos. Kris Jenner cumplió 70 años el pasado 5 de noviembre y decidió celebrarlo por todo lo alto con una fiesta con temática y con una lista de invitados de primer nivel.

Según la versión estadounidense de ‘The Sun’, la locación de la celebración fue una mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, California. Hay que recordar que durante mucho tiempo el CEO de Amazon estuvo construyendo la propiedad, y a inicios del año pasado ya estaba casi terminada, pero ahora él y su esposa Lauren Sánchez están concentrados en sus residencias en Indian Creek, Florida.

Las fotos de esta fiesta no han sido difundidas como las de Kendall Jenner, quien cumplió 30 años el 3 de noviembre y decidió celebrar en una casa frente al mar en San Vicente y las Granadinas.

No es de extrañar lo reservado de la celebración de Kris Jenner, pues entre sus invitados estuvieron Harry y Meghan Markle, Oprah Winfrey, Bill Gates, Adele, Justin Bieber y otros.

Pese a las pocas fotos que se hicieron públicas en redes sociales, los medios también se enteraron que decidió poner como temática de fiesta James Bond. Lo otro que sí abundó en las redes fueron las felicitaciones hacia la socialité.

No es de extrañar que Bezos haya ofrecido su mansión para que Jenner celebrara sus 70 años, pues ambos tienen una buena relación y gran parte de los invitados en esta ocasión también fueron invitados a la boda del multimillonario en Venecia, Italia.

Hay que recordar que Bezos comenzó a reformar esta mansión en Beverly Hills en 2021, pero el proyecto avanzó lentamente por la falta de permisos necesarios para la ampliación que quería hacer.

Aunque no se tienen fotos del resultado final de la propiedad, desde antes de la reforma se había informado que la casa principal tenía una extensión de 15,000 pies cuadrados, y también su precio estaba valorado en $175 millones de dólares.

