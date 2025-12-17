Jeff Bezos y Lauren Sánchez agregaron una referencia al espacio en su mansión de Beverly Hills

En unas fotos aéreas difundidas recientemente se puede ver que Jeff Bezos y Lauren Sánchez han instalo una especie de cápsula espacial en su mansión de Beverly Hills, California. Esta sería una de las últimas incorporaciones para la casa que han estado reformando durante años.

Según ‘New York Post’, la extraña estructura ubicada en las áreas verdes de la casa es una sauna que ha sido diseñada como una réplica de cápsula espacial del Apolo 11. La estructura sería de acero inoxidable y estaría hecha a medida, supuestamente es un diseño de Timothy Oulton Studio. Se desconoce cuál es su valor, pues los precios no son públicos.

El estudio no ha confirmado que haya vendido esto a Bezos y Sánchez, quienes se casaron este año en Venecia, Italia. Hay que recordar que ambos tienen intereses por el espacio, Bezos ha invertido en desarrollar viajes a él, e incluso su esposa fue parte de un vuelo espacial de 11 minutos a bordo de un cohete Blue Origin.

En las mismas fotos aéreas también se puede ver que la gran mansión está terminada y que tienen mucho espacio al aire libre para caminar, descansar y disfrutar con amigos. Bezos compró esta casa en 2020 por $165 millones de dólares.

Incluso, hay que recordar que hace un mes esta misma propiedad fue noticia porque fue el escogido como escenario para celebrar el cumpleaños 70 de Kris Jenner. Esta fiesta fue muy comentada durante días por los invitados de alto perfil que asistieron.

Al mismo tiempo que esta residencia de Beverly Hills se termina, el CEO de Amazon también está desarrollando proyectos de construcción en la exclusiva isla de Indian Creek, Florida, donde ahora es dueño de tres propiedades. Se dice que dos de ellas será parte de la que se convertirá en su residencia principal y la tercera está siendo usada como su hogar temporal.

