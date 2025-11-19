Aseguran que Jeff Bezos está reformando su hogar temporal en Indian Creek

Hace unas semanas se pudo confirmar que Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez están viviendo temporalmente en la última mansión que compraron en Indian Creek, Florida. Esta propiedad está siendo habitada por la pareja mientras que construyen su residencia principal en la misma isla, la cual es conocida como ‘el búnker de los millonarios’.

Ahora, ‘Daily Mail’ ha asegurado que mientras está construyendo, el CEO de Amazon también está haciendo cambios en la casa donde está viviendo y por la que pagó $87 millones de dólares el año pasado.

La intención de Bezos era hacer que el sitio cumpliera con todas las comodidades y lujos. Las transformaciones se hicieron en la casa principal que está distribuida en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además de detalles estéticos, se instalaron nuevos sistemas de climatización, fontanería y electricidad.

Además de mejorar el interior, en la mansión se plantaron muchos árboles, incluyendo tejos japoneses y calicantos brasileños. Se dice que también se han instalado algunas estatuas. ‘Daily Mail’ también informó que el garaje independiente fue transformado en un gimnasio equipado con equipos de primer nivel.

Por otro lado, Bezos está en proceso de construir su gran mansión y para eso demolió las dos casas que compró hace un par de años. Al parecer, todo el proyecto va en camino con los permisos necesarios, aunque no se sabe cuánto tiempo tomará la construcción.

Hay que recordar que Bezos también construyó una mansión en Beverly Hills, California, que le tomó años en concretar por varios tropiezos que se encontró en el camino. Sin embargo, la propiedad ahora está terminada e incluso sirvió como escenario recientemente para celebrar los 70 de Kris Jenner.

Sigue leyendo:

• Leonardo DiCaprio disfruta de Ibiza junto a Jeff Bezos y Lauren Sánchez

• Sydney Sweeney lanzará su línea de lencería con respaldo financiero de Jeff Bezos

• MacKenzie Scott establece donación récord de $42 millones para apoyar a la educación