Miles de personas reciben en Tabasco a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

En el estado mexicano de Tabasco hicieron un gran recibimiento para Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025. La reina de belleza fue elogiada por su gente en un emotivo acto.

La organización a la que ahora representa la mexicana compartió en Instagram un video que resumió parte de la emocionante jornada que se vivió este 14 de diciembre.

“Más de 500,000 personas llenaron las calles, mientras que 20,000 corazones se unieron dentro de un estadio. Una nación unida para dar la bienvenida a su reina, de una manera nunca antes vista en 74 años de Miss Universo. Esto fue más que una bienvenida. Fue un momento histórico, escrito por el pueblo. Dando la bienvenida a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025”, escribieron.

Este acto representó un momento de regocijo para la ganadora del certamen, quien se ha visto inmersa en varias polémicas luego de que denunciaran presunto fraude en su triunfo en Tailandia el pasado 21 de noviembre.

La Miss Universo 2025 protagonizó también un emotivo momento al reencontrarse con su abuelita, doña Silvia Hernández.

Fátima Bosch estuvo también en el Estadio Centenario 27 de Febrero, que contó con una asistencia masiva para rendirle homenaje luego de ganar el certamen.

En las calles se veía a muchas niñas luciendo coronas y expresando su admiración hacia la modelo mexicana.

Durante su discurso, la joven extendió un mensaje de agradecimiento a quienes la han apoyado, pues le dan fortaleza para continuar con su reinado a pesar de toda la controversia que se ha generado.

Además, se mostró orgullosa de ser mexicana y de estar acompañada por la gente de su tierra.

Fátima Bosch es la cuarta representante de México en alcanzar la corona del Miss Universo, luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

