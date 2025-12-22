Nueva Jersey refuerza su apuesta por el cine con 1888 Studios, el mayor complejo audiovisual del noreste

Nueva Jersey dio esta semana un nuevo paso para consolidarse como uno de los grandes centros de producción audiovisual de Estados Unidos.

Autoridades estatales y locales encabezaron la ceremonia de inicio de obras de 1888 Studios, un ambicioso complejo de cine y televisión que se levantará en la ciudad de Bayonne, en el condado de Hudson, a menos de 30 minutos de Manhattan.

De acuerdo a ABC 7, el proyecto, desarrollado en asociación con Paramount Pictures, ocupará cerca de 1.6 millones de pies cuadrados y contará con 23 escenarios de filmación de última generación. Con una extensión aproximada de 58 acres, 1888 Studios está llamado a convertirse en el mayor campus de producción audiovisual del noreste del país, reforzando el creciente papel de Nueva Jersey dentro de la industria global del entretenimiento.

Un guiño a la historia del cine y una alianza clave con Paramount

Durante el acto, el gobernador Phil Murphy subrayó la relevancia histórica y económica de la iniciativa. “Una mañana increíble iniciando la construcción de 1888 Studios en Bayonne. Una vez completado, este campus será el mayor centro de cine y televisión del noreste”, escribió el mandatario en redes sociales. Para Murphy, el proyecto confirma que el estado ya es un actor de peso en una industria tradicionalmente dominada por California y Nueva York.

Incredible morning breaking ground on 1888 Studios in Bayonne. Once completed, the 58-acre campus will be the largest film and TV facility in the Northeast.



1888 Studios will attract industry leaders like @ParamountPics, generating significant revenue and cementing New Jersey’s… pic.twitter.com/PpVoOJxNxz — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 16, 2025

El nombre del complejo no es casual. 1888 hace referencia al año en que Thomas Edison presentó una patente preliminar de una de las primeras cámaras de imágenes en movimiento, precisamente en Nueva Jersey. Con ello, los promotores buscan destacar el legado del estado como cuna de la industria cinematográfica. “Como lugar de nacimiento del cine, no podríamos estar más emocionados de celebrar 1888 Studios en Bayonne”, afirmó Murphy. “Este proyecto representa un nuevo capítulo en la producción audiovisual de clase mundial en el Garden State”.

De acuerdo a información publicada por Variety, Paramount Pictures ya firmó un contrato de arrendamiento por 10 años con 1888 Studios, comprometiéndose a establecer un importante centro de producción en Nueva Jersey. La alianza es vista por las autoridades como una señal clara de la confianza de los grandes estudios en el entorno económico, fiscal y logístico que ofrece el estado.

Uno de los principales atractivos para las compañías del sector son los incentivos económicos. Nueva Jersey ofrece actualmente reembolsos fiscales de entre 35% y 40% para gastos de producción y contratación de personal local. Según el gobernador, estos estímulos tienen un impacto positivo directo: por cada dólar invertido por el estado en incentivos, se generan alrededor de siete dólares en actividad económica.

“Hollywood East”: más estudios, empleos y reconversión urbana

El proyecto de Bayonne se suma a una serie de desarrollos de gran escala que han llevado a que Nueva Jersey sea conocida como “Hollywood East”. Entre ellos destaca el complejo de Netflix Studios en Fort Monmouth, en el condado de Monmouth, una inversión de varios miles de millones de dólares que se desarrollará en fases sobre un terreno de 289 acres compartido por los municipios de Oceanport y Eatontown. Tras años de trámites y aprobaciones locales, ese proyecto avanza como uno de los principales centros de producción de la Costa Este.

Otro desarrollo clave es Lionsgate Newark Studios, un proyecto valorado en unos 125 millones de dólares que se construirá en el antiguo complejo de viviendas públicas Seth Boyden Court, en el South Ward industrial de Newark. En 2022, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey otorgó a Lionsgate el estatus de “socio de estudio” bajo la Ley de Empleos de Cine y Medios Digitales, lo que permite a la empresa acceder a créditos fiscales estatales.

El terreno donde se levantará 1888 Studios tiene también un fuerte componente de reconversión urbana. Durante décadas, la zona albergó refinerías de petróleo y usos industriales pesados. Antes de iniciar la construcción, el sitio fue completamente remediado y elevado cerca de 18 pies mediante la adición de suelo limpio, eliminando riesgos ambientales y habilitando un nuevo uso productivo del espacio. Las autoridades estiman que el complejo estará listo en un plazo de dos a tres años.

Aun así, la actividad audiovisual ya se deja sentir en la zona. Gracias a su cercanía con Nueva York y a que se encuentra dentro del radio sindical de 25 millas desde Columbus Circle, producciones de cine y televisión ya han utilizado áreas cercanas para rodajes, incluso antes de que el campus esté terminado.

El impacto económico esperado es significativo. Según cifras oficiales, el proyecto generará más de 4,300 empleos, de los cuales al menos 2,300 corresponderán a trabajos de construcción. Además, se prevén alrededor de 2,000 puestos adicionales vinculados a las operaciones permanentes del estudio y a servicios indirectos como logística, transporte, hotelería y restauración.

En Bayonne, la noticia ha generado reacciones diversas. Algunos residentes expresan preocupación por el posible aumento de las rentas y el costo de vida, mientras que comerciantes y empresarios locales ven una oportunidad de crecimiento. “Si vemos a Adam Sandler por aquí, estaremos encantados”, comentó Anthony Ventrone, dueño del restaurante Luciano San Vito, en declaraciones citadas por el medio nombrado anteriormente. “Va a traer caras nuevas y más movimiento a la ciudad”.

Para el gobierno estatal, la combinación de historia, incentivos y ubicación estratégica coloca a Nueva Jersey en una posición privilegiada. “Al principio, nos preguntaban quiénes éramos y por qué estábamos aquí”, recordó Murphy. “Hoy ya somos un jugador globalmente significativo en esta industria”.

Con 1888 Studios, Netflix en Fort Monmouth y Lionsgate en Newark, Nueva Jersey refuerza su transformación en uno de los centros más dinámicos de producción cinematográfica y televisiva de Estados Unidos, con la promesa de empleos, inversión y una nueva identidad económica ligada al entretenimiento.

Sigue leyendo:

* Gobernadora electa de Nueva Jersey critica a Zohran Mamdani por atribuirse la sede de la Copa del Mundo

* NJ amplía acceso de salud para los residentes más vulnerables del estado

* ¿Cuáles son las nuevas leyes que entrarán en vigor en Nueva Jersey en 2026?