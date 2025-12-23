Así puedes enviar un mensaje de Navidad a múltiples contactos en WhatsApp: paso a paso 

Durante las fiestas decembrinas, muchas personas buscan una forma rápida de enviar un mensaje de Navidad a varios contactos en WhatsApp sin tener que escribir uno por uno ni crear un grupo. Para ello, la propia aplicación ofrece una herramienta específica que permite hacerlo de manera sencilla y ordenada.

Se trata de una función oficial de WhatsApp que está disponible tanto en Android como en iPhone, y que permite enviar un mismo mensaje a múltiples destinatarios manteniendo la privacidad de cada conversación, según explica la plataforma en su centro de ayuda.

La función clave: listas de difusión de WhatsApp

De acuerdo con la Ayuda oficial de WhatsApp, la aplicación cuenta con una herramienta llamada listas de difusión, diseñada precisamente para enviar un mismo mensaje a varias personas al mismo tiempo. A diferencia de los grupos, los destinatarios reciben el mensaje como si fuera individual, sin saber que fue enviado a más contactos.

A diferencia de los grupos, los destinatarios reciben el mensaje como si fuera individual. Crédito: Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

WhatsApp aclara que este sistema solo funciona correctamente si los destinatarios tienen guardado el número del remitente en su agenda, una condición importante a tener en cuenta antes de usar esta opción para felicitaciones navideñas u otros avisos.

Paso a paso para enviar un mensaje navideño a varios contactos

Según la documentación oficial de WhatsApp, estos son los pasos para crear y usar una lista de difusión:

Abre WhatsApp y ve a la pestaña Chats. En Android, toca el menú de tres puntos y selecciona “Nueva difusión”. En iPhone, pulsa “Listas de difusión”y luego “Nueva lista”. Selecciona los contactos a los que deseas enviar el mensaje (puedes añadir varios). Confirma la lista y escribe tu mensaje de Navidad. Envía el mensaje como lo harías en cualquier chat.

Una vez enviado, cada contacto recibirá el mensaje de forma individual, y sus respuestas llegarán solo a tu chat privado, no a toda la lista.

Ventajas frente a los grupos de WhatsApp

Según explica WhatsApp en su centro de ayuda, una de las principales ventajas de las listas de difusión es que evitan saturar a los contactos con respuestas de otras personas, algo común en los grupos. Además, permiten mantener un tono más personal, ideal para felicitaciones navideñas.

Otra ventaja es la privacidad, ya que los números de los destinatarios no se comparten entre sí. Esto resulta especialmente útil cuando se envían mensajes a compañeros de trabajo, clientes o contactos con los que no existe un vínculo cercano.

Recomendaciones para usar esta función en Navidad

WhatsApp recomienda usar las listas de difusión de forma responsable y evitar el envío de mensajes repetitivos o no deseados. Aunque es una función pensada para facilitar la comunicación, un uso excesivo puede llevar a que los mensajes sean ignorados o incluso bloqueados por algunos contactos.

Además, conviene revisar previamente la lista de destinatarios y asegurarse de que todos tienen guardado tu número, ya que de lo contrario el mensaje no se entregará, tal como detalla la plataforma en su documentación oficial.

