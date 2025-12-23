Belinda sobre una posible colaboración musical con Cazzu: “No hay que correr”

La cantante Belinda recientemente ofreció una entrevista a la revista “Quién” y, durante la conversación, abordaron diversos temas no solamente enfocados en su vida personal, sino también en lo profesional. Por ello, aprovecharon para preguntarle qué opina sobre cómo ve el panorama para tener una colaboración musical con Cazzu tras el encuentro que se registró entre ellas hace pocas semanas.

Pese a que las dos comparten la misma expareja sentimental, demostraron madurez y profesionalismo al momento de encontrarse, ya que las sonrisas y los abrazos no faltaron en un encuentro que muchos deseaban ver. Además, no descarta que, en un futuro, puedan grabar una canción juntas. Aunque, por el momento, no tienen nada planificado, por ello agregó que en ese momento se dieron un saludo amistoso, pero no acordaron nada artístico como se pensó.

“Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya. No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también, porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”, expresó durante la entrevista.

Cazzu fue entrevistada en “Los40 Colombia” y también fue abordada sobre su encuentro con la cantante Belinda, dado que las especulaciones sobre una posible colaboración musical es lo que ha acaparado los titulares del mundo del entretenimiento. Pero hasta entonces, la argentina lo descarta, ya que siente que no es el momento ideal para que trabajen juntas.

Además, considera que existe mucho “morbo” por parte de los fanáticos y, dada la manera en que ambas terminaron su relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, no ve prudente grabar una canción ahorita, dado que ella considera que tienen mucho más en común que el mismo ex. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, veremos si lo que tanto han deseado sus seguidores se cumple.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón”, explicó durante sus declaraciones.

Sigue leyendo:

· Cazzu confiesa que admira a Belinda, pero descarta colaborar con ella por el momento

· Cazzu se pronunció sobre su encuentro con Belinda: “Tenemos muchas más cosas en común que un hombre”

· Cazzu y Belinda posaron juntas por primera vez en un evento