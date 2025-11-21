Cazzu y Belinda posaron juntas por primera vez en un evento

Las cantantes Belinda y Cazzu sorprendieron al posar juntas en el evento “Las Figuras del año” de la revista GQ México el pasado jueves 20 de noviembre. De esta forma las artistas pusieron fin a los rumores de rivalidad que durante años han acompañado a ambas artistas.

La argentina y la española sostuvieron una breve conversación en ese evento y posaron juntas ante las cámaras que se encontraban en el lugar. Además, Belinda publicó las fotos junto con Cazzu en sus redes sociales, dejando claro que no existe ningún tipo de problema ni malos entendidos entre ellas.

Los rumores de rivalidad surgieron debido a que ambas artistas tuvieron una relación con el cantante mexicano Christian Nodal. Belinda y Nodal comenzaron a salir en 2020, se comprometieron en mayo de 2021 y su relación terminó en febrero de 2022. Poco después de terminar Nodal comenzó a salir con Cazzu en mayo de 2022 y tuvieron una hija juntos. Sin embargo, anunciaron su ruptura en mayo de 2024 y le siguió una fuerte polémica.

Debido a que ambas fueron novias de Christian Nodal, en redes sociales se especuló que Cazzu y Belinda tenían algún tipo de conflicto o rivalidad entre ellas. Sin embargo, no ha sido más que un rumor sin fundamento y las propias artistas dejaron claro que no existe nada más que simpatía y admiración mutua.

Cazzu y Belinda fueron reconocidas por la revista GQ México como ‘Figuras del año’. En una publicación en Instagram, Belinda compartió varias fotos del evento, incluyendo fotos de su encuentro con Cazzu, y acompañó el carrusel con un texto en el que reconoció a las mujeres que luchan día a día en cada rincón del mundo.

“Qué noche tan especial con personas a las que quiero y respeto tanto… Recibir el reconocimiento como Mujer del Año es un honor que me llena el corazón. Pero antes de hablar de mí, pienso en ellas: en esas miles de mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos. Las que crían, trabajan, crean, cuidan, luchan, resisten y aun así encuentran espacio para seguir soñando”, escribió.

