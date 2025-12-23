Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian la llegada de su cuarto bebé sin decir el sexo

El cantante Enrique Iglesias y su pareja Anna Kournikova, el pasado lunes por la noche, dieron a conocer a través de una publicación de Instagram que el número de integrantes de su familia incrementó, ya que le dieron la bienvenida a su cuarto bebé. Además, en el post dejaron saber que el nacimiento se registró el miércoles 17 de diciembre.

Este bebé ahora pasa a ser el hermano menor de Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5. Sin embargo, ni el cantante ni su pareja no informaron si se trata de un niño o una niña, y mucho menos se conoce el nombre, dado que siempre han sido muy reservados con lo que respecta a su vida personal. La noticia sorprendió a más de uno, dado que no es algo que no suelen hacer.

“My Sunshine 12.17.2025” es el mensaje que acompaña la tierna foto donde el bebé está durmiendo, pero los colores confundieron a muchos de los seguidores, y con el transcurrir del tiempo se conocerá el sexo y posible nombre de este integrante. Además, la publicación tiene más de 8,000 comentarios de felicitaciones de sus fans, quienes se habían mantenido atentos a sus publicaciones, ya que desde la semana pasada se rumoró que Anna estaba dando a luz.

Finalizando el mes de agosto, la revista ¡HOLA!, en España fue la encargada de dar a conocer la noticia del embarazo de Anna, momento en el cual estaban “muy ilusionados”. Iglesias y Kournikova nuevamente se encuentran experimentando una etapa que, más allá de que no sea la primera vez, jamás vuelve a ser de la misma manera. Por ello, nos mantendremos atentos a sus redes sociales para saber si revelan algún otro detalle sobre su bebé.

“[Se siente] mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas“, dijo el cantante a Ventaneando, después de que se filtrara que su pareja estaba en estado de gestación tras la divulgación de la revista española.

La pareja se conoció cuando ella tenía 20 y él 26, y el hecho se registró en el año 2001 para la grabación del video de su canción “Escape”. Por ello, sostienen un vínculo sentimental desde hace más de dos décadas en los que han sabido mantenerse bajo perfil en el mundo del entretenimiento a lo largo del tiempo que han estado juntos.

