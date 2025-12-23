Grupo Pachuca afirma tener ofertas para venta de Club León en Liga MX

Grupo Pachuca confirmó que cuenta con tres ofertas formales para la venta del Club León, operación que deberá concretarse a más tardar en 2027. Esto como parte del acuerdo establecido en la Liga MX para terminar con la multipropiedad en el fútbol mexicano.

Jesús Martínez, presidente del consorcio, detalló que el proceso ya está en marcha y que la intención es cerrar la transacción incluso antes del plazo máximo.

“Tenemos hasta 2027 para vender, ojalá se haga en 2026. Ya estamos platicando con tres fondos de inversión. La idea es conservar un porcentaje, pero el control financiero y operativo será de ellos. Será doloroso vender y perder el control, pero es un compromiso que la liga conoce y aprueba”, señaló.

León viene de ser uno de los peores equipos del Torneo Apertura en la Liga MX. El club quedó penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 13 puntos en 17 jornadas.

¡LA FIERA CAMBIARÁ DE DUEÑO! 👋🦁⚽



Jesús Martínez Murguía confirmó que el Club León sigue en proceso de venta y esperan que la transacción se concluya en un plazo no mayor a seis meses 😨



📌 El presidente del club asegura que la prioridad es lo deportivo y, a pesar del… pic.twitter.com/lm9lZ9w9qJ — Claro Sports (@ClaroSports) December 18, 2025

Venta del León, clave para cumplir el acuerdo de la Liga MX

En el balompié mexicano se pactó que 2026 sería el año límite para poner fin a la multipropiedad; no obstante, Grupo Pachuca asegura que cuenta con el aval para cerrar la operación como máximo en 2027, sin incumplir los lineamientos establecidos por la liga.

La estrategia contempla que el nuevo grupo propietario asuma la gestión total del club, mientras que Grupo Pachuca mantendría una participación minoritaria, sin injerencia en las decisiones deportivas ni financieras.

Grupo Pachuca no es el único consorcio que ha iniciado este proceso. Grupo Caliente fue el primero en desprenderse de un equipo, al vender Gallos de Querétaro al empresario estadounidense Marc Spiegel, quedándose únicamente con Xolos de Tijuana.

Por su parte, Grupo Orlegi ya analiza ofertas a través de un banco estadounidense y ha puesto en venta al Atlas, con la intención de conservar al Santos Laguna. En tanto, Grupo Salinas se encuentra en proceso de venta de Mazatlán FC, lo que le permitiría mantener la propiedad del Puebla.

