¿Hija de Rob Reiner “vivía con miedo” de su hermano Nick?

Romy Reiner, hija de director y actor Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, presuntamente “vivía con miedo” de su hermano mayor, Nick, antes de que este fuera arrestado por presuntamente asesinar a sus padres.

“Parece que Romy le ha tenido miedo a Nick desde niña”, afirmó este domingo una fuente cercana a la investigación en declaraciones al Daily Mail. “Incluso antes de su adicción a las drogas, sus arrebatos eran aterradores porque parecían surgir de la nada. Intentó mantenerse alejada de él lo más posible, pero no fue fácil”.

De acuerdo con el informante, Romy, quien cumplirá 28 años el próximo 27 de diciembre, supuestamente “no creía que fuera buena idea” que Nick, de 32 años, se quedara a vivir en la casa de huéspedes de sus padres antes de los asesinatos ocurridos el fin de semana pasado.

“Ni siquiera le gustaba la idea de que él viviera enfrente”, explicó la fuente en referencia a Romy, quien residía junto a la casa de sus padres. “Pero ella sabía que lo habían trasladado para vigilarlo de cerca y darle un techo”.

Romy Reiner fue quien encontró primero el cuerpo sin vida de su padre dentro de la vivienda y pidió a su compañera de piso que llamara al 911, mientras ella contactaba al mejor amigo de su padre, el actor Billy Crystal, quien se presentó en el lugar acompañado de su esposa.

Más tarde, al regresar a la escena, los paramédicos le comunicaron que su madre también había sido asesinada, de acuerdo con una fuente anónima cercana a la familia citada por el New York Times. La misma fuente señaló que Romy no llegó a ver el cuerpo de su madre en el lugar.

Fuentes policiales confirmaron a TMZ que Rob y Michele Reiner llevaban varias horas fallecidos antes de que su hija regresara a casa. También se informó que Romy sugirió que Nick probablemente era sospechoso en la muerte de sus padres.

Nick Reiner fue acusado formalmente el martes pasado de dos cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía de Los Ángeles solicitó que el caso se procese bajo “circunstancias especiales”, lo que podría derivar en una condena más severa si es hallado culpable, debido a que se trata de múltiples homicidios.

