Nick Reiner recibía tratamiento por esquizofrenia al momento del asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, recibía tratamiento para la esquizofrenia al momento del asesinato de sus padres, según informaron tres fuentes a NBC4 Investigates.

Según informaron las fuentes, Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia hace varios años. Actualmente el hombre de 32 años se encuentra bajo arresto y fue acusado de homicidio premeditado tras el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner el pasado domingo 14 de diciembre en su casa en Los Ángeles.

De acuerdo con NBC, el juez encargado del procesamiento de Nick Reiner por presunto asesinato firmó una orden médica sellada y confidencial que podría estar relacionada con el estado de salud mental y el tratamiento.

Las fuentes consultadas por el mencionado medio señalaron que la medicación de Nick Reiner fue cambiada antes de los asesinatos. Sin embargo, se negaron a revelar detalles sobre el contenido de la orden médica.

Los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele Reiner , de 68, fueron hallados en su casa en Los Ángeles por su hija Romy Reiner. Nick Reiner fue arrestado horas después en Exposition Park, al sur del centro de Los Ángeles, tras ser señalado como el principal sospechoso del caso.

El martes la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner de dos cargos de homicidio premeditado. Además, enfrenta una acusación adicional de que Reiner utilizó un cuchillo en los asesinatos.

Nick Reiner, quien luchó contra las adicciones desde su adolescencia, se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte.

Rob Reiner era un querido director y actor de cine. Él y su esposa Michele enfrentaron dificultades debido a las adicciones de su hijo Nick Reiner, quien entró a rehabilitación a los 15 años.

Rob y Nick Reiner trabajaron juntos en la película “Being Charlie”, una cinta de 2015 dirigida por Rob Reiner y coescrita por Nick Reiner. La historia exploraba la relación entre un hijo y un padre

En una entrevista de 2016 con Associated Press, hablaron sobre la película. “Nos obligó a comprendernos mejor a nosotros mismos. Le dije a Nick mientras lo hacíamos: ‘Sabes que no importa, pase lo que pase con esto, ya ganamos. Esto ya ha sido bueno’. Hemos superado muchas cosas”, declaró Rob Reiner a AP.

