Conan O’Brien habría impedido llamada al 911 durante discusión entre Rob Reiner y su hijo Nick

Conan O’Brien habría intervenido para evitar que algunos asistentes marcaran al 911 en medio de un enfrentamiento entre el cineasta Rob Reiner y su hijo, Nick Reiner, que tuvo lugar durante la fiesta navideña organizada por el comediante el fin de semana pasado.

Según informó el Daily Mail, la discusión entre padre e hijo escaló rápidamente hasta volverse tan acalorada y ruidosa que varias personas presentes pensaron que era necesario contactar a la policía. No obstante, O’Brien supuestamente detuvo esa iniciativa al recalcar que el incidente ocurría en su domicilio y en su celebración, logrando persuadir a los invitados para que no realizaran la llamada a las autoridades.

Una fuente cercana señaló que el comportamiento de Nick Reiner generó una fuerte alarma entre los asistentes, quienes manifestaron una profunda inquietud por su estado mental e incluso comentaron la posibilidad de que fuera ingresado en una institución psiquiátrica debido a su actitud errática durante el evento.

“Cuando la cosa se puso fea, alguien dijo: ‘Tenemos que llamar a la policía’. La conversación giraba en torno a poner a este chico en un centro de salud mental”, relató la fuente al medio.

Durante la velada, Rob Reiner habría compartido con algunos amigos su preocupación por la conducta de su hijo. Otra persona cercana aseguró que el reconocido director y actor confesó sentirse “petrificado” y temer que Nick pudiera llegar a causarle daño.

Una de las frases que se le atribuyen a Reiner y que habría pronunciado esa noche fue: “Me da mucho miedo. No puedo creer que vaya a decir esto, pero le tengo miedo a mi hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño”.

De acuerdo con People y Us Weekly, Nick Reiner provocó incomodidad entre numerosos invitados debido a actitudes descritas como perturbadoras e impredecibles, generando un clima de tensión.

El joven, de 32 años, asistió a la celebración con la aprobación de los anfitriones, después de que sus padres expresaran preocupación por su estado y optaran por llevarlo con ellos para mantenerlo bajo supervisión.

Conan O’Brien stopped guests from calling 911 on Nick Reiner during explosive fight with dad Rob at holiday party: report https://t.co/6RwSwfAAi0 pic.twitter.com/6rmWOs9pha — Page Six (@PageSix) December 19, 2025

La reunión se realizó el sábado 13 de diciembre y, al día siguiente por la tarde, Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, por su hija Romy Reiner.

Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa oficial de muerte de ambos fue “múltiples lesiones por objetos punzantes” y determinó que se trató de homicidios.

Nick Reiner fue detenido la noche del domingo y enfrenta actualmente dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. El miércoles compareció por primera vez ante un juez, quien fijó el 7 de enero de 2026 como fecha para la lectura formal de los cargos.

Hasta ahora, ni Conan O’Brien ni representantes de su equipo han hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido durante la fiesta.

