Panecillo de cereza seca: El bocado ligero para un desayuno tras las fiestas

A menudo, la planificación navideña se agota en la cena, dejando el desayuno del día siguiente en el olvido. Los scones de cerezas secas aparecen como la solución estratégica: una preparación elegante, rápida y sumamente flexible que se adapta al caos de una cocina llena de ollas en remojo.

Para lograr un scone digno de una pastelería profesional, el secreto no está solo en los ingredientes, sino en la gestión de la temperatura:

Es vital enfriar la masa (2 horas en nevera o 30 min en congelador). Esto mantiene la mantequilla fría; al entrar al horno caliente, el agua de la mantequilla se evapora instantáneamente creando pequeñas bolsas de aire. ¿El resultado? Una textura hojaldrada y ligera.

El reposo evita que el scone se deforme (se extienda) y permite que el gluten se relaje, garantizando que el panecillo sea tierno y no elástico.

Si tu nevera está llena de sobras, olvida las bandejas grandes. Enfría la masa en un plato plano con papel pergamino; ocupa menos espacio y es igual de efectivo.

Scones de cerezas secas

Raciones: Rinde 8 panecillos

Ingredientes

2 1/4 tazas de harina para todo uso , más para enharinar la superficie de trabajo

, más para enharinar la superficie de trabajo 1/3 taza de azúcar

1 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal kosher

10 cucharadas de mantequilla fría sin sal , cortada en trozos pequeños

, cortada en trozos pequeños 3/4 taza de cerezas secas

1 taza de mitad y mitad (half and half), más para pincelar

1 yema de huevo grande

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Para servir: Mantequilla, mermelada o jalea, crema y/o crema de limón.

Modo de preparación:

En el tazón de un procesador de alimentos, mezcle la harina, el azúcar, la levadura en polvo y la sal. Agregue la mantequilla y pulse para mezclar hasta que los trozos más grandes tengan el tamaño de un guisante; debe quedar desmenuzada de forma irregular. Transfiera la mezcla a un tazón grande e incorpore las cerezas deshidratadas. Mezcle la crema, la yema de huevo y la vainilla hasta que estén bien integrados. Agregue lentamente el líquido a los ingredientes secos, revolviendo con un tenedor hasta formar una masa suave y pegajosa. Enharina ligeramente un trozo de papel vegetal y colócalo en una bandeja o plato plano. Vuelca la masa y forma un círculo de 2,5 cm de grosor. Refrigera la masa sin hornear durante al menos dos horas o guárdala en el congelador durante 30 minutos. Precaliente el horno a 200 °C. Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino. Usa un cuchillo afilado para marcar la parte superior de la masa creando 8 porciones iguales. Pincela ligeramente con crema. Hornea de 24 a 28 minutos hasta que la parte superior esté dorada. Deje enfriar los scones en la bandeja hasta que estén tibios. Sírvalos con los condimentos de su preferencia.

Con información AP

