Powerball en Navidad: el premio de 1.700 millones podría hacer histórica la Nochebuena de un ganador

El premio mayor de la lotería Powerball volvió a dispararse y ya alcanza los $1,700 millones de dólares, una cifra que no solo lo coloca entre los más grandes de la historia, sino que también abre la posibilidad de que alguien se convierta en multimillonario justo en Navidad, haciendo de esa fecha una celebración verdaderamente inolvidable.

El incremento del bote se produjo luego de que el sorteo número 46 consecutivo se realizara sin que hubiera un ganador del premio principal. Los números extraídos en el sorteo más reciente fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el 7 en la bola Powerball, una combinación que no logró cambiar la suerte de ningún jugador, pero que sí elevó la expectativa nacional de cara al próximo sorteo.

Una Nochebuena con sabor a millones

El próximo sorteo de Powerball está programado para la víspera de Navidad, un detalle que ha captado la atención de millones de personas en todo Estados Unidos. La posibilidad de que el boleto ganador se conozca justo antes de la celebración navideña ha convertido a este sorteo en uno de los más comentados del año.

De concretarse el monto estimado, el premio sería el cuarto más grande en la historia de la lotería estadounidense, una hazaña que pocos juegos han logrado. Para muchos jugadores, la idea de recibir la noticia de un premio multimillonario en una fecha tan especial añade un componente emocional que va más allá del dinero.

Ahora que el premio mayor del Powerball pudiera repartirse en Nochebuena, el interés por jugar al Powerball crece. (Foto: Jenny Kane/AP)

Una racha que alimenta el bote

Desde el 6 de septiembre, Powerball ha encadenado 46 sorteos sin un ganador del gran premio, una racha poco común que explica el crecimiento acelerado del bote. El juego realiza 3 sorteos por semana, lo que permite que el premio aumente rápidamente cuando no hay un boleto que acierte todos los números.

Los responsables de la lotería señalan que este sistema está diseñado precisamente para generar grandes premios, capaces de atraer tanto a jugadores habituales como a quienes solo compran boletos cuando el bote alcanza cifras extraordinarias.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de una entre 292,2 millones, una cifra que deja claro lo difícil que es acertar la combinación ganadora. Sin embargo, los organizadores recuerdan que el juego ofrece múltiples premios secundarios, con probabilidades considerablemente más altas, lo que permite que miles de personas ganen en cada sorteo.

Aun así, la ilusión de convertirse en multimillonario, especialmente en Navidad, impulsa a millones de jugadores a intentar suerte, incluso sabiendo que las probabilidades están en su contra.

¿Efectivo o anualidad?

El premio anunciado de $1,700 millones corresponde a la opción de anualidad, que se paga en 30 cuotas durante 29 años. Esta alternativa permite recibir el monto total estimado a lo largo del tiempo, aunque está sujeta a impuestos.

La mayoría de los ganadores, no obstante, suele elegir la opción de pago en efectivo, que podría quedar en $770,3 millones, antes de impuestos. Aunque la cifra es menor, ofrece la ventaja de recibir el dinero de inmediato, algo especialmente atractivo para quienes desean hacer cambios rápidos en su vida.

Los boletos de Powerball tienen un costo de $2 y el juego está disponible en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta amplia cobertura explica por qué cada sorteo con un gran bote genera filas en tiendas y estaciones de servicio.

Con el sorteo cayendo en plena temporada navideña, se espera un aumento significativo en la venta de boletos, impulsado tanto por el tamaño del premio como por el simbolismo de ganar en una fecha tan especial.

Mientras se acerca la Nochebuena, millones de personas revisarán sus boletos con la esperanza de que la Navidad de este año no solo esté marcada por reuniones familiares y regalos, sino también por la noticia de un premio multimillonario que podría cambiar una vida para siempre.

Sigue leyendo:

* Varios boletos de Powerball convierten en millonarios a jugadores en Nueva York

* ¿Ha habido algún ganador del premio mayor del Powerball en el área triestatal?

* Los números que la IA recomienda para jugar al Powerball y llevarte el premio mayor en diciembre