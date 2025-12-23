Récord histórico de viajes en Navidad y Año Nuevo: aeropuertos llenos y carreteras al límite en Nueva York

Millones de estadounidenses se preparan para desplazarse durante el período de fin de año más concurrido jamás registrado, y el área de Nueva York no será la excepción.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), entre el sábado 20 de diciembre y el jueves 1 de enero, 122.4 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares, lo que representa un aumento del 2.2% frente al récord del año pasado.

La proyección confirma que, pese a los costos asociados a viajar y a los desafíos logísticos, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo siguen impulsando la movilidad a niveles históricos en todo el país, con un impacto directo en aeropuertos, carreteras y sistemas de transporte del noreste.

Más de 8 millones volarán en las fiestas

Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento del transporte aéreo. AAA estima que 8.03 millones de personas viajarán en vuelos domésticos durante este período festivo, marcando la primera vez que se supera la barrera de los ocho millones de pasajeros en las fiestas de fin de año.

Según la vocera de AAA, Aixa Diaz, los días previos a la Navidad concentrarán la mayor presión en los aeropuertos. “Estamos esperando viajes récord; los aeropuertos estarán llenos”, advirtió. En particular, el sábado, domingo, lunes y martes antes de Navidad serán los días más complicados para volar. En contraste, Nochebuena y el día de Navidad suelen registrar una leve disminución en el flujo de pasajeros.

Advertencias especiales para JFK y la región

Para los viajeros que salen o llegan a la ciudad de Nueva York, la planificación será clave. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey emitió recordatorios para anticipar demoras durante la temporada navideña, especialmente por las obras en marcha del plan de remodelación del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

La agencia recomienda que quienes se trasladen en automóvil prevean retrasos, desvíos o cierres parciales dentro de la red vial del aeropuerto. Como alternativa, sugiere utilizar transporte público, incluyendo el subte y los autobuses de MTA New York City Transit, así como el Long Island Rail Road (LIRR), que ofrece trenes cada 20 minutos desde Grand Central Terminal o Penn Station hasta Jamaica, con conexión directa al AirTrain JFK.

La mayoría viajará en auto para celebrar con sus seres queridos, por lo que habrá días y horas con mucho congestionamiento en las carreteras de NY. (Foto: Sue Ogrocki/AP)

El automóvil sigue siendo el rey

A pesar del incremento en los viajes aéreos, el auto continúa siendo el medio de transporte más utilizado. AAA proyecta que 109.5 millones de personas viajarán por carretera durante este período, un 2% más que en 2024. La organización señala que los precios de la gasolina más bajos en comparación con la temporada pasada podrían estar incentivando los viajes por carretera en todo el país, incluido el estado de Nueva York.

Sin embargo, las autoridades advierten que habrá franjas horarias especialmente críticas. Según datos de AAA e INRIX, los peores momentos para conducir durante las fiestas serán:

* Martes 23: 1 p.m. a 7 p.m.

* Viernes 26: 11 a.m. a 8 p.m.

* Sábado 27: 11 a.m. a 8 p.m.

* Domingo 28: 11 a.m. a 8 p.m.

* Lunes 29: 12 p.m. a 8 p.m.

* Martes 30: 12 p.m. a 7 p.m.

En contraste, se espera tráfico mínimo en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. AAA incluso recomienda viajar el mismo día festivo para evitar los mayores congestionamientos.

Crecen bus, tren y cruceros

El informe también destaca un fuerte repunte en otros medios de transporte. Aproximadamente 4.9 millones de personas viajarán en autobús, tren o crucero, lo que representa un aumento del 9% respecto al año pasado y un 25% más que en 2019, antes de la pandemia.

Este crecimiento refleja una mayor diversificación en las opciones de movilidad, especialmente entre quienes buscan evitar el estrés de manejar largas distancias o las multitudes en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

Planificar, la clave para llegar a tiempo

Con cifras récord en todos los frentes, expertos coinciden en que la planificación anticipada será determinante para reducir contratiempos. Salir en horarios de menor demanda, considerar el transporte público hacia los aeropuertos y mantenerse informado sobre el estado del tráfico y los vuelos puede marcar una diferencia significativa.

En una temporada cargada de celebraciones, el reto para millones de viajeros será llegar a destino con paciencia y previsión, en medio de lo que ya se perfila como el cierre de año más movido en la historia reciente de Estados Unidos y, particularmente, de Nueva York.

