Suben oferta para inmigrantes irregulares a $3,000 si se autodeportan antes de finales de 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) triplicó su “bono de salida” para los migrantes irregulares que se van voluntariamente de Estados Unidos por medio de la autodeportación, subiendo aún más el incentivo financiero de $1,000 a $3,000 dólares para aquellas personas que se registre con el gobierno y abandonen el país antes de terminar este año.

Las autoridades aseguran que todos los participantes que cumplan con los requisitos y salgan antes del 31 de diciembre de 2025, recibirán pasajes aéreos gratuitos a sus países de origen y estarán exentos de ciertas multas o sanciones civiles vinculadas con la permanencia en Estados Unidos, si se autodeportan voluntariamente a través de la aplicación CBP Home, que fue rediseñada.

La aplicación es para teléfonos inteligentes, basada en la plataforma CBP One del gobierno del expresidente demócrata, Joe Biden.

De acuerdo con la política de la administración republicana, se instruyen a los migrantes a usar la plataforma para indicar su intención de partir. Si se determina que cumplen con los requisitos, las autoridades del DHS aseguran que recibirán asistencia de viaje, además del estipendio pagado de $3,000, una vez que la administración republicana confirme que la persona ha salido del país.

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, afirma que quienes no aprovechen esta oportunidad temporal serán “encontrados”, “arrestados” y “nunca regresaran” a Estados Unidos.

CBP One fue creada originalmente bajo la administración de Biden para programar citas de asilo, pero bajo la agenda de deportación masiva de Trump, ha sido cambiada bajo un marco de salida voluntaria para permitir que los que no tengan estatus legal rastreen su salida.

El DHS aseguró que el pago adicional forma parte de una campaña navideña destinada a acelerar las deportaciones y reducir los costos para los contribuyentes, informó CBS News.

El respaldo para viajes suele considerarse menos costoso que las operaciones tradicionales de detención y deportación. Para mayo de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estimó que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a un migrante irregular era de alrededor $17,000 dólares.

Como parte de programa de autodeportación, el departamento dice que los participantes no tienen prioridad para el arresto y la detención de ICE siempre y cuando demuestren “pasos significativos” hacia la salida de Estados Unidos, aunque los agentes no han divulgado una guía detallada que explique cuánto dura esa protección o como se juzga cualquier cumplimiento.

Aunque los arrestos de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en todo el país se consideran en gran medida el brazo más visible de la extensa ofensiva migratoria del gobierno republicano, el mandatario ha presionado a la vez para obligar a la autodeportación de familias y menores de edad no acompañados que entraron al país sin la documentación requerida.

En octubre, la administración de Trump anunció planes para ofrecer a los adolescentes migrantes una retribución de $2,500 dólares si deciden volver a los países de donde provienen voluntariamente.

El DHS asegura que, desde enero de este año, 1.9 millones de inmigrantes sin papeles se han autodeportado voluntariamente, y que decenas de miles lo han hecho, particularmente por medio del programa CBP Home.

De acuerdo con los números internos del gobierno, durante los seis primeros meses del segundo mandato de Trump, la administración deportó a casi 150,000 personas y registró 13,000 que se autodeportaron.

