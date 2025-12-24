Al menos 2 muertos y 20 heridos tras explosión en residencia de ancianos de Pensilvania

Dos personas perdieron la vida luego de que un incendio y una explosión arrasaron con una residencia de ancianos a las afueras de Filadelfia, lo que llevó a los rescatistas locales, peatones y personal a llevar rápidamente a los residentes a un lugar seguro, indicó el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Veinte personas fueron ingresadas en hospitales con lesiones leves, de acuerdo con el jefe de policía de Bristol, Charles Winik. Los funcionarios han informado en principio de la desaparición de algunas personas, pero Winik confirmó que se encontraron a todos los residentes y empleados del asilo.

Una de las personas que perdió la vida era un empleado del asilo de ancianos, indicó el jefe de policía.

La causa de la explosión sigue bajo averiguaciones, pero la creencia preliminar de los funcionarios es que se trató de una fuga de gas, expresó Shapiro.

Los equipos de PECO, la compañía de servicios públicos local, respondieron a informes de un olor a gas en las instalaciones poco después de las 2:00 de la tarde, señaló la empresa en un comunicado.

“Mientras los equipos se encontraban en el lugar, se produjo una explosión en las instalaciones. Los equipos de PECO cortaron el suministro de gas natural y electricidad para garantizar la seguridad del personal de emergencias y los residentes locales”, declaró la compañía, agregando que desconocen si su equipo o el gas natural estuvieron involucrados en la explosión.

Los rescatistas trabajaron con rapidez para evacuar a todos los que pudieron hallar, ya que todavía se percibía un fuerte olor a gas, apuntó Dippolito. Entre 15 y 30 segundos luego de que los bomberos abandonaron el edificio, se produjo una segunda explosión, seguido de otro incendio, agregó, lo que demuestra las riesgosas condiciones en las primeras labores de rescate.

Además de las llamas, el edificio sufrió daños importantes, ya que el primer piso se derrumbó parcialmente en el sótano, manifestó Dippolito.

“La explosión fue realmente bastante catastrófica”, explicó Shapiro.

Las autoridades expresaron que fue un esfuerzo enorme por parte de todos los que estaban presentes en el lugar de los hechos para salvar rápidamente a las personas que se encontraban adentro de la residencia, y describen escenas de personas sacan a la gente a través de ventanas, escaleras y huecos de ascensores, informó CNN.

“Hubo un policía que literalmente echó a dos personas sobre sus hombros y corrió con la gente para ayudar”, indicó Dippolito.

El Centro de Salud y Rehabilitación Bristol, previamente conocido como Residencia de Ancianos Silver Lake, notificó en Facebook que las autoridades locales estaban respondiendo al centro y que publicarían actualizaciones cuando fuera necesario. Está a unas 20 millas al noroeste de Filadelfia, en el municipio Bristol.

Asimismo, la escuela secundaria Harry S. Truman se está usando como centro de reunificación para los desplazados por el fuego, señaló el superintendente adjunto del Distrito Escolar del Municipio de Bristol, Christopher Polzer.

Esfuerzo titánico

La terrible explosión del martes incitó un esfuerzo colectivo: los vecinos asistieron en masa para ayudar y los agentes de hasta tres municipios de distancia se apersonaron para prestar su ayuda durante el rescate.

La explosión tuvo lugar a las 2:19 de la tarde, lo que llenó inmediatamente los radios con avisos del siniestro, dijo Dippolito. En pocos minutos, los bomberos llegaron al sitio y empezaron a rescatar a la gente de edificio, añadió.

En las imágenes de la escena se puede observar una gran columna de humo negro que se elevaba desde el techo mientras los vehículos de emergencia rodeaban el edificio.

🚨🇺🇸 BREAKING: Una explosión seguida de un incendio dejó múltiples heridos en el hogar de ancianos Silver Lake en Bucks County, Pensilvania.



El estallido ocurrió en el sótano, causó colapso parcial del edificio y activó una respuesta de emergencia regional. pic.twitter.com/uW898ELErZ — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) December 23, 2025

Los rescatados “estaban siendo sacadas por los bomberos y entregadas a los agentes de policía, que venían de todas partes, y creo que de todos los municipios de aquí y literalmente llevaban a los pacientes”, dijo Dippolito.

Los rescatistas pudieron socorrer a dos personas que estaban en el sótano derrumbado junto antes de la segunda explosión.

Esa explosión y el incendio posterior “en realidad nos ayudaron a identificar de dónde provenía la fuga en el sótano y simplemente evitamos que se propagara a otras partes del edificio”, expreso Dippolito.

El gobernador de Pensilvania aplaudió a los rescatistas y dijo en la respuesta inicial al incidente: “Vieron lo que significa el verdadero heroísmo”.

Tonight, we saw real heroism in Bucks County.



Firefighters rushed towards danger to put out this fire and rescue people from the burning building, climbing up ladders to get people out of the fire and into the arms of police officers who then literally carried them on their… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) December 24, 2025

Sigue leyendo: