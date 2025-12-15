Arrestan a cinco personas por planear “ataques terroristas” en California en Año Nuevo

La fiscal general, Pam Bondi, anunció este lunes la detención de cinco individuos acusados de planear una serie de ataques “terroristas” coordinados en el sur de California para las celebraciones de fin de año, un operativo que el Departamento de Justicia y el FBI calificaron como la interrupción de un complot “masivo y atroz” que pretendía detonar explosivos simultáneos y atacar a agentes federales de inmigración.

De acuerdo con la información difundida por Bondi en la plataforma X, los sospechosos integraban un grupo descrito como “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista”.

El plan principal, denominado por los conspiradores como “Operación Sol de Medianoche”, consistía en colocar mochilas con explosivos caseros en cinco puntos distintos el 31 de diciembre, dirigidos contra dos empresas estadounidenses no identificadas, según las autoridades.

Detenciones y objetivos del grupo

El despliegue de las autoridades permitió capturar a cuatro de los implicados en California, identificados en documentos judiciales como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

Un quinto sospechoso fue arrestado en Nueva Orleans por el FBI, según informó su director, Kash Patel, quien señaló que este individuo planeaba un “ataque violento aparte”.

La investigación detalla que el grupo responsable de la logística es el Turtle Island Liberation Front. Las autoridades sorprendieron a los acusados este fin de semana en el desierto de Mojave, donde realizaban pruebas de detonación de los explosivos antes de ejecutar el ataque en los condados de Orange y Los Ángeles.

Además de las explosiones de Año Nuevo, la querella revela planes para atacar a agentes y vehículos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los meses de enero y febrero. Los detenidos discutieron estas ideas con el objetivo explícito de “acabar con algunos y asustar al resto”.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó las detenciones con los esfuerzos de la administración Trump para “extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda” en el país.

Según las autoridades, Carroll administraba páginas en redes sociales asociadas al grupo, donde se definían como una organización de “liberación” basada en la “descolonización y la soberanía”.

En Instagram, la cuenta vinculada al grupo, con más de 800 seguidores, presuntamente difundía contenidos contra el capitalismo, en apoyo a Palestina y en rechazo a las políticas migratorias del presidente Trump.

