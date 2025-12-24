Calendario de pagos SNAP en Texas: últimos días de diciembre 2025 y cambios en 2026

Esta semana el estado de Texas activa la fase final del calendario de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondiente a diciembre. Los depósitos se realizan de manera escalonada mediante la tarjeta Lone Star, beneficiando a miles de familias de bajos ingresos que aún no han recibido su asignación mensual.

Durante esta última semana, los pagos se asignan según los dos últimos dígitos del número del Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG), un criterio clave para conocer la fecha exacta de depósito.

Calendario de pagos SNAP en Texas

Los beneficiarios de SNAP en Texas recibirán sus fondos de acuerdo con la terminación de su número EDG. Este es el calendario oficial de los días que restan de diciembre:

24 de diciembre: EDG 82 al 85

EDG 25 de diciembre: EDG 86 al 88

EDG 26 de diciembre: EDG 89 al 92

EDG 27 de diciembre: EDG 93 al 95

EDG 28 de diciembre: EDG 96 al 99

Los fondos se cargan automáticamente en la tarjeta Lone Star, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cuáles son las restricciones actuales del programa SNAP?

Mientras los beneficiarios utilizan su asignación de SNAP diciembre 2025, es importante recordar que el programa mantiene restricciones estrictas sobre los productos que pueden adquirirse.

Actualmente, SNAP no permite:

Comprar tabaco

Adquirir bebidas alcohólicas

Pagar deudas de alimentos

Cambios en SNAP a partir de abril de 2026

El programa SNAP en Texas se prepara para una transición relevante en su política nutricional. A partir del 1 de abril de 2026, quedará prohibido usar los beneficios para comprar:

Golosinas: barras de caramelo, chicles, frutas confitadas o cubiertas de chocolate.

barras de caramelo, chicles, frutas confitadas o cubiertas de chocolate. Bebidas azucaradas: bebidas no alcohólicas con 5 gramos o más de azúcar añadida o edulcorantes artificiales.

Estas medidas buscan promover hábitos de consumo más saludables entre los beneficiarios.

¿Quiénes pueden recibir beneficios de SNAP en Texas?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria está dirigido a hogares de bajos ingresos que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por el estado.

Adultos de 18 a 54 años sin hijos: pueden recibir beneficios por un máximo de tres meses en un periodo de tres años , salvo que trabajen al menos 20 horas semanales .

pueden recibir beneficios por un máximo de , salvo que trabajen al menos . Adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades: pueden acceder al Proyecto de Solicitud Simplificada de Texas (TSAP), que facilita el proceso de inscripción y renovación.

