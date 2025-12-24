Eduardo Yáñez habla de su distanciamiento con su hijo tras 8 años de silencio

Eduardo Yáñez desde hace varios años no sostiene comunicación con su único hijo y fue hace aproximadamente 8 años cuando tuvo un inconveniente con un reportero del programa de entretenimiento “El Gordo y La Flaca” que empeoró la situación familiar. Sin embargo, aprovechó para destacar el rol que está cumpliendo su progenitor con su familia.

“Con mi hijo no tenemos comunicación desde aquel incidente, pero sé que él está muy bien, muy agradecido con Dios de que ahora tiene su familia, es un hombre casado, con un hijo y muy feliz por eso”, dijo durante una exclusiva que ofreció al programa Despierta América.

El reconocido galán de telenovelas mencionó que hace años tenía una relación bastante sana con Eduardo Yáñez Jr. Sin embargo, destacó que hubo algo que él hizo mal y las cosas se salieron de control entre ellos: “Mi hijo y yo nos llevábamos a las mil maravillas, éramos muy amigos, principalmente eso, éramos muy amigos, pero yo la regué“.

El actor destacó que debido a que tuvo una niñez bastante complicada, se hizo responsable de que su hijo no pasara por la misma situación que él. En diversas oportunidades, lo dejó en Los Ángeles mientras tenía que viajar a México para cumplir con las grabaciones pautadas; sin embargo, con el tema de la confianza no puso barreras y sintió que todo se salió de control.

“Por la infancia que yo había pasado, dije: ‘todo para mi hijo’, se convirtió en lo más importante para mí. Dentro de todo va la confianza, no me limité. Yo me venía a México a trabajar y él se quedaba en el departamento de Los Ángeles“, dijo durante la conversación.

La situación entre ellos empeoró porque el primogénito del actor en diversas ocasiones le tomó dinero, dado que era quien llevaba la contabilidad del mexicano, hecho que, sin duda, empeoró la situación entre ellos. Antes de finalizar la entrevista, aprovechó para explicar a qué se dedica ahora Eduardo Jr.: “Me bajó una lana varias veces, porque él llevaba todo el control de los pagos. Él ahora maneja un Uber, tiene un hijo, se casó y todo”.

