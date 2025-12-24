Israel acusa a Hamás de violar tregua y advierte que “responderá en consecuencia”

Autoridades del condado de Santa Bárbara, California, confirmaron el arresto de una mujer de 40 años, quien fue acusada de asesinato tras el hallazgo del cuerpo de su hija, Melodee Meza Buzzard, de 9, quien se encontraba desaparecida desde octubre.

El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, detalló en conferencia de prensa que los hechos comenzaron el 7 de octubre. En esa fecha, la madre, identificada como Ashlee Buzzard, de 40 años, inició un viaje desde California hacia Nebraska junto a la niña. Ese mismo día, una cámara de seguridad en un establecimiento de alquiler de vehículos captó a Melodee utilizando un disfraz.

Dos días después fue la última vez que la menor fue vista, y estaba cerca del límite fronterizo entre los estados de Utah y Colorado. La investigación señala que Buzzard regresó a su hogar sin su hija y omitió presentar una denuncia sobre su paradero.

Hallazgo del cuerpo y pruebas

La alerta inicial surgió desde la escuela donde estudiaba la niña, donde el personal reportó sus ausencias prolongadas. El 6 de diciembre, una pareja que realizaba fotografías en una zona despoblada del condado de Wayne, Utah, localizó los restos de la menor en un paraje rural.

De acuerdo con declaraciones del alguacil Brown, el examen forense preliminar indicó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza. El oficial afirmó que la acusada intentó “deliberadamente” ocultar sus pasos, pero acotó que las pruebas recolectadas “indican claramente” que el crimen fue cometido por ella.

Antecedentes familiares

El padre de Melodee, Rubiel Meza, falleció en 2016. De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, familiares directos del padre manifestaron que la detenida impedía el contacto entre ellos y la niña.

Durante el proceso de búsqueda e investigación, en el que participó activamente el FBI, se reportó que Buzzard no mantuvo una actitud de cooperación con los agentes. La acusada permanece bajo custodia policial mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes por el cargo de asesinato agravado.

