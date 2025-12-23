Certificado de defunción de Rob y Michele Reiner revela detalles de su asesinato

Este martes se revelaron detalles del certificado de defunción del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, quienes fueron brutalmente asesinados en su casa en Los Ángeles el pasado domingo 14 de diciembre.

El portal TMZ reveló que luego de la autopsia los cuerpos de Rob y Michele fueron incinerados en la morgue del Monte Sinaí. De acuerdo con los documentos, ambas víctimas sufrieron lesiones “con un cuchillo, por otra persona” y que sus muertes ocurrieron a los “minutos” de sufrir las lesiones.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que la causa de la muerte de Rob y Michele fue por “múltiples lesiones por fuerza cortante”. El famoso director y su esposa fueron hallados sin vida en su casa de Brentwood, California, el 14 de diciembre. Tenían 78 y 70 años, respectivamente.

Poco después de que las autoridades hallaron los cuerpos, uno de los hijos de Rob y Michele, Nick Reiner de 32 años, fue detenido y señalado como principal sospechoso por la muerte de sus padres. Nick Reiner tenía una larga historia de adicciones y problemas de salud mental que comenzaron en su adolescencia.

Dos días después del asesinato, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner de dos cargos de homicidio premeditado. Además, enfrenta una acusación adicional de que Reiner utilizó un cuchillo en los asesinatos. El acusado se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte.

Según infomaron fuentes a NBC, Nick Reiner recibía tratamiento para la esquizofrenia al momento del asesinato de sus padres.

Nick y sus padres tuvieron una complicada relación debido a las adicciones. A los 15 años Nick Reiner entró a rehabilitación por primera vez. Rob y Nick Reiner trabajaron juntos en la película “Being Charlie”, una cinta de 2015 dirigida por Rob Reiner y coescrita por Nick Reiner. La historia exploraba la relación entre un hijo y un padre.

En una entrevista de 2016 con Associated Press, hablaron sobre la película. “Nos obligó a comprendernos mejor a nosotros mismos. Le dije a Nick mientras lo hacíamos: ‘Sabes que no importa, pase lo que pase con esto, ya ganamos. Esto ya ha sido bueno’. Hemos superado muchas cosas”, declaró Rob Reiner a AP.

