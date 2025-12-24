La era del maximalismo transforma la mixología moderna

Después de años de bebidas minimalistas y sencillas , el maximalismo ha vuelto.

Los bebedores buscan más que una simple presentación y los bartenders están soñando con paletas de colores atrevidos, sabores en capas, guarniciones de gran tamaño, cristalería teatral y giros divertidos en bebidas clásicas .

La tendencia se remonta al servicio de bebidas “realmente original” de los años 90, dice Hannah Sharman-Cox, quien junto con Siobhan Payne cofundó The Pinnacle Guide, que clasifica los bares de cócteles de todo el mundo con un sistema de tres “pines”.

“Es como si el primo mayor de esa época hubiera tomado las riendas”, dice Sharman-Cox. “Más lujo decadente que derroche ostentoso”.

“Incluso el martini más simple está empezando a tener guarniciones más elaboradas (pepinillos grandes, pepinillos coloridos) y estamos aquí para eso”, agrega.

Mason Park, gerente del bar Alice en Seúl, Corea del Sur, coincide en que el maximalismo actual adopta un enfoque más reflexivo. Antes, se centraba en la ostentación y las decoraciones decorativas. Ahora, dice, se centra en el impacto del sabor, así como en la vista, el tacto y el olfato.

Sostenible en más de un sentido

También se piensa en la sostenibilidad ambiental , afirma Payne. «Las guarniciones se diseñan cada vez más para que sean comestibles o reutilizables, por lo que estamos viendo colaboraciones más elaboradas entre el bar y la cocina para crear algo delicioso que complemente a la perfección el cóctel».

Para Park, las bebidas creativas y que llaman la atención también alimentan y sostienen el arte de la mixología.

“Trabajamos con tantos elementos elaborados y obtenemos tantas reacciones de ‘wow’ de los clientes cuando los servimos, que creemos que este maximalismo (hacer estos cócteles divertidos) en realidad juega un papel en el sostenimiento de la profesión de bartender en sí misma”, afirma.

Especialmente en un momento en que las personas son más cautelosas con su dinero , la industria necesita subir de nivel para darles una razón para visitar los bares, “no solo por la simple experiencia de disfrutar la noche, sino también para obtener algo completamente diferente”, dice Emanuele Pedrazzani, barman jefe del bar subterráneo Nightjar de Londres.

Bebidas que sorprenden

En el bar Alice, que se inspira en “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, el cóctel estrella es “Foggy Fongo”, una variación de la famosa representación del libro de una oruga fumando una pipa sobre un hongo. Servido en una copa ahumada con forma de hongo, el cóctel está hecho con bourbon, incienso y palo santo (una madera peruana), con macadamia y avellana, así como alcachofa, jerez y el preciado hongo de pino

“Extraemos el aroma de los hongos de pino con glicerina y luego infusionamos esa fragancia en el cóctel en forma de humo”, explica Park. Después, imprimen en 3D la tapa en forma de hongo y colocan una galleta de trufa en su interior.

“Puedes pensar en ello como un cóctel que ofrece una experiencia en la que comes y bebes juntos”, dice Park.

Nightjar ofrece en todo el mundo el cóctel “Beyond the Sea”, de elaborada presentación, servido en una concha gigante. Está ligeramente inspirado en el Salty Dog (ginebra o vodka y zumo de pomelo con un toque salado), con una combinación de ginebra, jerez fino con algas kombu, hojas de shiso, limoncello, absenta y pomelo, rematado con una espuma salada que evoca la brisa marina y una aceituna.

Es una experiencia inmersiva y es difícil saber por dónde empezar.

“¡De un extremo angosto!”, bromea Pedrazzani. Le encanta hacer reír a los clientes, dice, “para crear algún tipo de conexión”, y bromea que, en este caso, a veces no escuchan y la bebida termina sobre ellos.

Las redes sociales juegan su papel

En el bar de cócteles artesanales Bon Vivants en Nassau, Bahamas, la experiencia lo es todo.

Si pides el Mama Maggie, te servirán una mezcla frutal de ron de coco, licor de maracuyá, hibisco, mango, lima y jugo de naranja en un fotogénico cerdo de porcelana coronado con coloridas flores frescas.

“Cuando se trata de este tipo de bebidas, (los clientes) quieren algo que puedan publicar”, dice Niko Imbert, vicepresidente senior de hospitalidad.

También quieren ver que pones cuidado y esfuerzo en el producto, añade.

Para mí, es como una experiencia culinaria. Si veo que alguien se toma el tiempo de crear algo especial para mí, se lo agradezco mucho.

Llevando la tendencia a casa

Para mejorar su estilo de cóctel maximalista en casa, dice Imbert, considere usar cristalería vintage e inusual, herramientas de barra, decoraciones, brillantina o incluso un ahumador de cócteles.

“Simplemente no te pases, ¿de acuerdo?”, dice José María Dondé, gerente de bebidas y mixólogo jefe de The Bedford Stone Street en Nueva York.

Crea una versión teatral de la Paloma, el Rey Bucanero. Además del tradicional tequila y pomelo, lleva ron, flor de saúco, licor de cacao y yuzu, y se adorna con “olas” de hoja de shiso y una flor de orquídea.

En casa, sugiere Donde, comience con algo “que lo haga sentir bien y se vea bien” y luego agréguele cosas según sea necesario.

Con información AP

