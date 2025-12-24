Marcus Rashford: “Mi objetivo es seguir en Barcelona”

Marcus Rashford, delantero inglés actualmente cedido en Barcelona por Manchester United, ha dejado claro su intención de continuar en el club catalán una vez finalice su préstamo en junio de 2026.

En declaraciones a Sport, durante un evento de la Fundació Barça en Nochebuena, Rashford destacó su satisfacción en Cataluña y su deseo de seguir creciendo en el equipo.

“Mi objetivo final es quedarme en Barça, pero eso no cambia mi enfoque diario: entrenar duro y dar lo mejor para ganar. Barça es un club enorme, construido para pelear por títulos”, afirmó el atacante, quien suma 7 goles y 11 asistencias en 24 partidos esta temporada en todas las competiciones.

Sobre la presión de jugar en el Camp Nou, Rashford la considera un estímulo positivo: “Aquí hay presión, pero es la que deseas como jugador, la que me motiva a dar lo mejor de mí. No podría estar en un lugar donde no se exijan objetivos importantes”.

El inglés añadió que está en el entorno perfecto para desarrollarse como futbolista y que su meta principal es ayudar al equipo a ganar, dejando la decisión sobre su futuro para el próximo verano.

Actualmente, su préstamo incluye una opción de compra que Barcelona podría activar en cualquier momento de la temporada. No obstante, como recordó recientemente el director deportivo Deco, todavía no hay una decisión tomada: “No es el momento de decidir sobre Rashford. Estamos contentos con él y ya tendremos tiempo de evaluar su futuro”.

Sigue leyendo:

–Presidente del FC Barcelona lanza fuerte “dardo” a Florentino Pérez: “Sólo vomita mentiras”

–Gol de Raúl Jiménez sacó al Fulham de la zona de descenso de la Premier League

–Jugadores del Real Madrid y FC Barcelona llevan regalos de Navidad a niños hospitalizados