McDonald’s, Burger King, Starbucks: horarios de cadenas de comida rápida en Nochebuena y Navidad 2025

Llegamos a la víspera de Navidad del 2025, un día que en toda Latinoamérica se conoce como la Nochebuena, donde las familias de todo el mundo se reúnen para cenar y festejar en compañía. Pero también hay algunas familias que deciden no cocinar este día y acuden a las diferentes cadenas de comida rápida, donde sus empleados harán un esfuerzo especial para atender a quienes buscan evitar la cocina.

Si bien, la mayoría de las cadenas tendrán un día normal de actividades, hay algunas cadenas que aplicarán horarios especiales o bien, no tendrán actividad este jueves para dar descanso a sus trabajadores por la Navidad. Estos son los horarios y las condiciones especiales de apertura de las principales cadenas en todo el país.

Los restaurantes de comida rápida que estarán abiertos en Nochebuena

Si eres de las personas que decidió no cocinar esta noche, sufres de algún contratiempo o simplemente prefieres comer fuera, cientos de restaurantes tendrán servicio durante el 24 de diciembre, aunque muchas de ellas aplicará horarios especiales para permitir a sus empleados que puedan celebrar con sus familias.

Entre los comercios que estarán abiertos este día están:

Applebee’s

Arby’s

Burger King

Chipotle

Chili’s

Denny’s

Domino’s

Dunkin’

IHOP

Jack-in-the-Box

McDonald’s

Qdoba

Red Lobster

Starbucks

Texas Roadhouse

Waffle House

Wendy’s

Sin embargo, cadenas como Noodles & Company, KFC y Panera Bread invitan a sus clientes a confirmar los horarios festivos en sus restaurantes locales a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué restaurantes de comida rápida estarán abiertos el 25 de diciembre?

De manera general, muchos de estos establecimientos permanecerán cerrados durante la Navidad, aunque de la misma forma, algunos tendrán horarios especiales de atención, principalmente, las que tienen políticas de operación 24/7, entre ellas:

Waffle House : Abierto las 24 horas en casi todas sus sucursales

: Abierto las 24 horas en casi todas sus sucursales Denny’s : La gran mayoría de sus restaurantes abren las 24 horas, incluyendo Navidad.

: La gran mayoría de sus restaurantes abren las 24 horas, incluyendo Navidad. IHOP: La mayoría de las ubicaciones estarán abiertas hoy, aunque los horarios pueden variar por sucursal.

Otras cadenas, permiten a sus franquicias determinar si ofrecen operaciones en Navidad y la decisión depende totalmente delos propietarios. En estos casos, la recomendación es consultar específicamente los buscadores oficiales de cada sitio:

McDonald’s : Muchas ubicaciones estarán en servicio, principalmente las ubicadas en áreas de alto tráfico o aeropuertos, pero con horarios especiales

: Muchas ubicaciones estarán en servicio, principalmente las ubicadas en áreas de alto tráfico o aeropuertos, pero con horarios especiales Burger King : Algunas sucursales abrirán con horarios especiales

: Algunas sucursales abrirán con horarios especiales Wendy’s : Muchas ubicaciones han confirmado que ofrecerán servicio, pero es preferible verificar los horarios locales

: Muchas ubicaciones han confirmado que ofrecerán servicio, pero es preferible verificar los horarios locales Dunkin’ : La mayoría de sus sucursales abre en Navidad, aunque con horarios reducidos

: La mayoría de sus sucursales abre en Navidad, aunque con horarios reducidos Starbucks : Solo algunas tiendas operarán con horarios festivos limitados. Puedes consultar horarios locales en el store locator de su sitio web o app de Starbucks

: Solo algunas tiendas operarán con horarios festivos limitados. Puedes consultar horarios locales en el store locator de su sitio web o app de Starbucks Arby’s : La mayoría de sus locales estarán abiertas este día

: La mayoría de sus locales estarán abiertas este día Domino’s Pizza : Solo algunas tiendas abrirán, pero solo para entregar pedidos en mostrador o para envío

: Solo algunas tiendas abrirán, pero solo para entregar pedidos en mostrador o para envío Panda Express: Normalmente abre en Navidad, pero depende de la ubicación de cada sucursal

Algunas consideraciones sobre los horarios:

Si bien la gran mayoría de las cadenas tendrá operaciones en Nochebuena, la mayoría tendrá horarios reducidos y cerrarán sus puertas entre las 18:00 y las 20:00 horas tiempo local.

la mayoría tendrá horarios reducidos y cerrarán sus puertas entre las 18:00 y las 20:00 horas tiempo local. Las cadenas que operan 24/7 , efectivamente permanecen abiertas incluso esta noche, aunque por alguna eventualidad, podrían cerrar esta noche.

, efectivamente permanecen abiertas incluso esta noche, aunque por alguna eventualidad, podrían cerrar esta noche. Cierres en Navidad: Para el día de Navidad, cadenas como Chipotle, Chick-fil-A, KFC y Taco Bell no tendrán actividades para dar descanso a sus empleados

