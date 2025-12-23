Wells Fargo y otros bancos: Horarios en en Nochebuena y Navidad

La Navidad 2025 se acerca y, como ocurre cada año, el período festivo traerá cambios relevantes en el funcionamiento de los servicios bancarios en todo el país. y es que con el cierre del calendario escolar y las vacaciones de invierno para millones de personas, los bancos ajustan sus horarios, especialmente durante Nochebuena y Navidad.

El jueves 25 de diciembre es un feriado bancario federal, por lo que las principales entidades financieras suspenderán sus operaciones presenciales, en tanto, el miércoles 24 de diciembre, aunque no es feriado oficial, las sucursales atenderán al público con horarios reducidos.

A continuación, el detalle de cómo operarán algunos de los bancos más importantes durante las fiestas.

Citibank

Citibank permanecerá cerrado durante todo el jueves 25 de diciembre, en cumplimiento del calendario de feriados de la Reserva Federal. En Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, las sucursales estarán abiertas, pero con horarios reducidos que pueden variar según la ubicación.

Wells Fargo

Las sucursales de Wells Fargo estarán cerradas en todo el país el día de Navidad, jueves 25 de diciembre por tratarse de un feriado bancario federal. El miércoles 24, la entidad operará con horario limitado, con cierres anticipados en la mayoría de las sucursales.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase también cerrará todas sus sucursales el jueves 25, alineado con el calendario oficial de feriados federales. Durante Nochebuena, el miércoles 24, las oficinas abrirán con horario reducido, dependiendo de cada sucursal.

Goldman Sachs

Goldman Sachs no opera sucursales de banca minorista. Sus oficinas corporativas permanecerán cerradas el día de Navidad, mientras que en Nochebuena los horarios internos pueden variar según la unidad de negocio y no están orientados a la atención al público general.

En términos generales, todos los bancos suspenderán su atención presencial el 25 de diciembre. Para el 24 de diciembre, aunque habrá actividad bancaria, se esperan modificaciones en los horarios habituales.

Ante este escenario, se recomienda a los clientes anticipar pagos, transferencias y retiros de efectivo, y utilizar los canales digitales como banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, que continuarán funcionando con normalidad durante el período festivo.

