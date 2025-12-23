Walmart, Costco, Target y más: horario de supermercados en Nochebuena y Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos todavía se encuentran realizando compras de última hora, ya sea para regalos o alimentos para las fiestas, sin embargo, debido a las festividades, muchos comercios ajustarán sus horarios de atención. En

Por eso, te compartimos los horarios de apertura y cierre para los principales supermercados y tiendas durante los días clave de esta temporada navideña: Nochebuena y Navidad.

Horario de atención de tiendas 24 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre, muchas tiendas reducirán su horario comercial, y algunas cerrarán sus puertas antes de lo habitual.

A continuación, te detallamos los horarios de las principales cadenas:

Albertsons : 6:00 a.m. – 9:00 p.m.

: 6:00 a.m. – 9:00 p.m. Aldi : 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

: 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Best Buy : 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Costco : 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. Kroger : 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 6:00 a.m. – 6:00 p.m. Lidl : 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. Sam’s Club : 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Target : 7:00 a.m. – 8:00 p.m.

: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. Trader Joe’s : 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. Walmart : 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 6:00 a.m. – 6:00 p.m. Wegmans : 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

: 6:00 a.m. – 6:00 p.m. Whole Foods Market: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Si necesitas realizar alguna compra urgente para Nochebuena, es fundamental que tengas en cuenta estos horarios. Muchos establecimientos están reduciendo su horario para dar a sus empleados tiempo para celebrar las festividades.

Horarios de atención el 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre es un día festivo federal en Estados Unidos, lo que significa que muchas tiendas estarán cerradas. Este día, Walmart cerrará todas sus tiendas, siendo esta una de las pocas ocasiones en el año que no abre. Además, grandes minoristas como Target y Costco también suspenderán sus actividades.

Sin embargo, hay algunas tiendas que seguirán abiertas, principalmente aquellas dedicadas a alimentos, conveniencia y gasolina. Aquí están las que estarán disponibles para tus compras de último minuto:

ACME : Algunas ubicaciones abren con horario reducido.

: Algunas ubicaciones abren con horario reducido. Albertsons : Algunas tiendas abiertas; los horarios varían según la ubicación.

: Algunas tiendas abiertas; los horarios varían según la ubicación. Gigante : La mayoría de las sucursales estarán abiertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

: La mayoría de las sucursales estarán abiertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Safeway : Algunas ubicaciones estarán abiertas; consulta los horarios locales.

: Algunas ubicaciones estarán abiertas; consulta los horarios locales. Vons : Algunas tiendas abiertas con horario reducido.

: Algunas tiendas abiertas con horario reducido. 7-Eleven : La mayoría de las tiendas operan 24/7, aunque algunas pueden tener horarios limitados.

: La mayoría de las tiendas operan 24/7, aunque algunas pueden tener horarios limitados. Circle K : Abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana.

: Abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. Cumberland Farms : La mayoría de las tiendas estarán abiertas, pero con horarios variables. Algunas ofrecerán café caliente y chocolate gratis.

: La mayoría de las tiendas estarán abiertas, pero con horarios variables. Algunas ofrecerán café caliente y chocolate gratis. Wawa : Abierto las 24 horas del día, todos los días, incluyendo Navidad.

: Abierto las 24 horas del día, todos los días, incluyendo Navidad. Weigel’s: Operación 24/7 el 25 de diciembre.

Consejo para tus compras navideñas

Recuerda que el horario comercial puede variar según la ubicación de la tienda, por lo que siempre es recomendable consultar los horarios específicos de tu tienda local antes de hacer el viaje. Si no puedes encontrar lo que necesitas, las opciones de tiendas de conveniencia como 7-Eleven o Circle K podrían ser una alternativa para conseguir productos de última hora.

¿Qué hacer si te quedaste sin regalos?

Si estás buscando un regalo para ese ser querido y estás a último momento, Walmart, Best Buy, y Target ofrecen opciones para compras rápidas. Muchas de estas tiendas también cuentan con opciones de compra en línea con envío rápido para que llegues a tiempo para las fiestas. Algunas incluso han ampliado sus tiempos de entrega, lo que te permitirá recibir tu compra antes de Nochebuena.

