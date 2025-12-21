Cuenta regresiva para la MetroCard: ¿Cómo reportar quejas y reclamos con OMNY?

La MetroCard, la tarjeta del sistema de transporte público que se estrenó en 1994, tiene los días contados. Y en su afán para que los neoyorquinos que no han hecho el cambio a la tarjeta OMNY o al método de pago “Tap and go” con tarjetas de crédito o débito, lo hagan lo más pronto posible, la MTA (Autoridad de Transporte) está recordando que a partir del 31 de diciembre solo esos métodos de venta de pasajes de trenes y autobuses estarán disponibles.

Con avisos coloridos en los vagones y una campaña en redes sociales, la MTA inició la cuenta regresiva para que los más de 4.7 millones de usuarios que se mueven a diario en el sistema de transporte de la Gran Manzana estén plenamente informados de que ya no se venderá más la MetroCard y que no se lleven sorpresas al comenzar el nuevo año.

“Recuerden que nos despedimos de la MetroCard a finales de 2025. Pásense a la opción de pagar con tarjeta y creen una cuenta gratuita de OMNY en omny.info para controlar sus cobros, transbordos y maneras para obtener viajes gratis. Adiós a la MetroCard”, es uno de los mensajes que por estos días en medio del ambiente navideño la Autoridad de Transporte de la Ciudad de Nueva York está enviando a los pasajeros.

Y es que aunque de acuerdo a datos de la MTA, actualmente ya el 80% de los usuarios de los trenes y autobuses que se mueven por los cinco condados están pagando sus pasajes con tarjetas de crédito y débito, y una porción considerable ya adquirió la tarjeta OMNY, todavía hay muchos neoyorquinos que siguen movilizándose con la MetroCard. Por ello, otro de los mensajes que la MTA está manifestando, a fin de aclarar confusiones es que quienes tengan saldos en sus tarjetas de metro no los perderán y podrán transferirlos a una tarjeta OMNY. También puede pagarse con apps de teléfonos inteligentes.

“El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre. Sin embargo, las MetroCard se aceptarán hasta 2026. La fecha de aceptación final de la MetroCard aún no se ha anunciado, pero será a mediados de 2026”, advirtió la Autoridad de Transporte, al tiempo que pidió no esperar, y hacer el cambio al método “Tap and go” con tarjetas de crédito o débito o a la tarjeta OMNY, de una vez.

Y para quienes deseen transferir sus saldos de la MetroCard, la MTA reveló que se han habilitado varios sitios de atención al cliente y vehículos móviles en diferentes partes de los cinco condados y Westchester, que pueden ser consultados directamente en el sitio web de la MTA.

“Los vehículos móviles ofrecen a los pasajeros una forma rápida y sencilla de cambiarse a OMNY”, comentó Shanifah Rieara, directora de Atención al Cliente de la MTA. “Queremos que todos los clientes aprovechen los beneficios de la tecnología Tap and Ride, ya sea la función de límite de tarifa para ahorrar dinero o el tiempo que ahorrarán al tocar la tarjeta en lugar de deslizarla. Con la MetroCard destinada a la historia, OMNY es el futuro”.

31 de diciembre es el último día de la MetroCard. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit se sumó al llamado y recordó que pagar con tarjeta de crédito o débito resulta más fácil para los pasajeros a quienes luego de 12 trayectos continuos no se les cobrará nada más durante el período de una semana. Es decir que la cantidad máxima que la MTA cobrará por viajes semanales ilimitados será 34 dólares: al llegar a ese monto de manera individual, los viajes siguientes durante la misma semana serán gratis.

“Tap and Ride facilita aún más el uso del metro o el autobús. Y estos vehículos móviles de venta son una excelente manera de difundir el mensaje y conseguir que más neoyorquinos se inscriban para que puedan disfrutar de transbordos sin complicaciones, compatibilidad con Access-A-Ride y nuestra puntualidad récord”, dijo el funcionario.

Cabe advertir que el método “Tap and go” solo podrá manejarse de manera personal para acceder a viajes ilimitados, ya que si se hacen múltiples pagos inmediatos de varios pasajeros con la misma tarjeta, se cobrarán de forma individual y la promoción no se ofrecerá.

Y aunque desde la MTA afirman que la amplísima mayoría de neoyorquinos están satisfechos con las nuevas opciones de pago, también entienden que a algunos neoyorquinos el cambio les ha costado duro, especialmente para entender cómo funcionan los cobros y cómo la tarjeta OMNY o los pagos con tarjetas de crédito o débito les dan viajes ilimitados.

El llamado es a que se informen más en detalle sobre el sistema de cobro y para ello la Autoridad de Transporte afirma que hay funcionarios dispuestos a ofrecer ayuda no solo en persona, a través de los diferentes centros de atención al cliente sino también por teléfono, llamando a la línea 511, donde se puede hablar en español.

“Siempre es útil recordar al público que no necesitan una tarjeta OMNY. Pueden usar una tarjeta de crédito o débito sin contacto para pagar. El límite de tarifas integrado en el algoritmo ofrece automáticamente descuentos a los pasajeros después de 12 viajes”, recalcó la MTA. “Es importante que usen la misma tarjeta para poder recibir el descuento. El límite de tarifas permite que los pasajeros conserven el dinero al no tener que pagar una suma global por adelantado para recibir un descuento (como comprar una tarjeta semanal o mensual)”.

Gloria Matilde, quien depende del metro de Nueva York para movilizarse por la ciudad asegura que al principio le costó mucho trabajo adaptarse al nuevo método de pago sin contacto de tarjeta y al confundirse en los montos cobrados optó por recurrir a la OMNY. Pero no está plenamente feliz

“Yo sé que la tecnología todo el tiempo cambia, pero no me gusta estar pasando mi tarjeta de crédito para pagar el metro. Al principio pensaba que podía pasarla y solo me cobrarían $34 y luego vi en mi balance que me cobraron más de eso por una semana. Es muy confuso. Y cuando fui a reclamar a una caseta, me dijeron que todo estaba bien, pero no estaba bien”, comenta la molesta usuaria. “Por eso me pasé mejor a la OMNY y al menos creo que funciona similar a la MetroCard. Pero no se si soy yo la que no sabe hacer cuentas o si es la MTA la que tiene todavía fallas en el sistema, porque una semana esa tarjeta la usé solo yo y me sirvió solo cinco días, no 7. No entiendo por qué”.

Otra de las quejas de usuarios es que al pasar sus tarjetas OMNY en varios lectores en los torniquetes no se leen bien por el dispositivo o son rechazadas. Incluso algunos de ellos han sido sellados con cinta por los propios funcionarios de las estaciones, bajo la explicación de que “no sirven”, durante semanas, como ocurre en la estación de la Calle 36 en Astoria, Queens.

En julio pasado el Consejo Asesor Ciudadano Permanente a la MTA (PCAC) presentó los resultados e una encuesta en la que casi 75% de los consultados reportaron haber tenido al menos un inconveniente con la tarjeta de pago OMNY (One Metro New York). Según el sondeo sólo 26% no ha tenido ningún problema y el 42% reportó problemas con los lectores digitales que no aceptaban su tarjeta. Otras quejas entre los usuarios incluyen cargos adicionales o inesperados en sus cuentas.

Acerca de los reclamos o dudas que tengan los usuarios, una vocera de la MTA en diálogo con El Diario aseguró que el nuevo método de cobro es plenamente rastreable y pidió a quienes han enfrentado inconvenientes a que se acerquen a puestos de información, incluso hay varios puntos en la ciudad que funcionan 24 horas. También puede hacerlo de manera digital.

“Si tiene preguntas sobre OMNY, puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de OMNY en línea mediante formulario (https://omny.info/contact). Si tiene una cuenta de OMNY, simplemente inicie sesión y vuelva a la página. Su información de contacto se completará automáticamente. Si no tiene una cuenta de OMNY, puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de OMNY en línea completando su información de contacto”, afirma el programa OMNY.

“Puede llamar directamente al Servicio de Atención al Cliente de OMNY al 877-789-6669, disponible los 7 días de la semana de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Mientras habla con un representante de Servicio de Atención al Cliente de OMNY, puede acceder a su cuenta de OMNY, consultar sus viajes y cargos, administrar sus tarjetas de viaje y mucho más”, agrega.

La MTA también destacó que actualmente ya hay 980 máquinas expendedoras de tarjetas OMNY en todo el sistema de transporte público donde los clientes pueden comprar, recargar o consultar su saldo. Además hay 2,700 puntos de venta minoristas OMNY (que ofrecen oportunidades para comprar, recargar y consultar su saldo), lo que representa más del doble de los puntos de venta asociados con MetroCard, algunos de ellos en tiendas como Walgreens, CVS o 7-Eleven.

Y sobre puestos de atención directa al cliente, revelaron que se abrirán 14 centros más para finales de año y continuarán con el servicio de vehículos de venta móviles que ayudan a los clientes con sus preguntas y reclamos sobre MetroCard y OMNY.

“Estamos haciendo que sea aún más fácil para los clientes obtener asistencia al encontrarlos donde estén con nuevos centros de servicio al cliente que llegarán a ubicaciones en todo el sistema de tránsito”, dijo Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit.

Usuarios como Sebastián Ojeda, quien hace varios meses ya usa el sistema “Tap and go” y le dijo “adiós” a la MetroCard, se declaró muy satisfecho con el nuevo método, no solo por lo práctico sino porque puede ver los cobros que le hacen en cualquier momento.

Hay lectores sellados y quejas de usuarios sobre dispositivos que no aceptan la OMNY. Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Lo bueno de este método es que uno puede hacerle seguimiento a todos los trayectos, saldos, fechas que uno ha hecho con la MTA. No hay manera de que algo falle ni tampoco uno tiene que estar preocupado por si una máquina de venta no sirve sino que uno pasa la tarjeta de crédito y entra y ya. Para mí es un buen invento”, dijo el joven colombiano.

Y para aquellos neoyorquinos de bajos recursos que se benefician del programa “Tarifas justas” con el que obtiene la MetroCard a mitad de precio, la diligencia es similar, seguirán manteniendo sus beneficios, pero deberán usarlos ahora a través de la tarjeta OMNY.

“Para obtener la mitad de precio en OMNY, debe inscribirse en el programa Fair Fares NYC para neoyorquinos de bajos ingresos o en el Programa de Tarifas Reducidas de la MTA para personas mayores (65 años o más) o personas con discapacidad”, afirman las autoridades de Transporte.

“Este programa proporciona una tarjeta OMNY especial o aplica el descuento a su tarjeta/dispositivo actual, lo que le permite pagar la mitad de precio en el metro y los autobuses. Solicite la tarifa Fair Fares a través del portal ACCESS HRA o la tarifa reducida en el sitio web de la MTA, o visite un Centro de Atención al Cliente para recibir el servicio el mismo día si cumple los requisitos y presenta una identificación”, agregan.

