“Murder in Monaco”: El impactante documental de Netflix sobre la muerte de Edmond Safra 

Netflix ha sumado a su catálogo un nuevo documental que ha despertado interés a nivel internacional por reabrir uno de los casos más controvertidos del mundo financiero. “Murder in Monaco” revisa la misteriosa muerte del banquero multimillonario Edmond Safra, ocurrida en el año 1999 en el Principado de Mónaco.

Desde su estreno, la producción ha escalado rápidamente en popularidad, al grado de colocarse en el sexto lugar del ranking mundial de Netflix y en el séptimo puesto en Estados Unidos, reflejando el renovado interés por un caso que durante años generó dudas y teorías encontradas.

Cómo aborda el documental el caso Safra

“Murder in Monaco” se apoya en material de archivo, cobertura mediática de la época y el desarrollo judicial del caso para reconstruir los hechos relacionados con la muerte de Edmond Safra. El documental pone el foco en lo ocurrido la noche del incendio en su residencia de Mónaco, así como en la actuación de las autoridades durante las primeras horas y días posteriores al suceso.

Monaco, 1999. One of the world’s richest men dies in his penthouse. Our latest documentary, ‘Murder in Monaco’, unpacks the mysterious murder of billionaire banker, Edmond Safra.



Coming to Netflix on December 17th. pic.twitter.com/I4A6bXB1Lx — Ventureland (@Venture_land) November 20, 2025

La producción también repasa el proceso judicial que derivó en la condena del enfermero Ted Maher, señalado oficialmente como responsable del incendio, y recupera cuestionamientos que han acompañado el caso a lo largo de los años, relacionados con la confesión y la rapidez con la que se cerró la investigación. Sin ofrecer una versión alternativa concluyente, el documental expone por qué la muerte de Safra continúa generando debate más de dos décadas después.

Quién era Edmond Safra y qué ocurrió la noche de su muerte

Edmond Safra fue uno de los banqueros más influyentes del siglo XX. Fundador de Republic National Bank of New York y con inversiones en múltiples sectores financieros, acumuló una de las mayores fortunas del mundo. Su éxito lo convirtió en una figura clave del sistema bancario internacional, con vínculos en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.

Safra murió el 3 de diciembre de 1999 en su residencia de Mónaco, en un incendio que se desató en el baño blindado donde se encontraba. De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego fue provocado intencionalmente y terminó causando su fallecimiento por asfixia, mientras que una de sus asistentes sobrevivió al siniestro.

Las autoridades concluyeron que el responsable fue su enfermero, Ted Maher, quien habría iniciado el incendio como parte de un plan de robo que salió mal. Sin embargo, el documental recoge dudas persistentes sobre esta versión, incluyendo inconsistencias en la investigación y el hecho de que Safra era un hombre extremadamente protegido, lo que ha alimentado teorías sobre posibles intereses económicos y de poder detrás de su muerte.

El éxito de este documental, en plena temporada navideña y con un gran número de producciones relacionadas con esta temática, comprueba que existe un amplio público que busca otro tipo de contenidos, algo que la plataforma ha logrado “explotar” de la mejor manera.

