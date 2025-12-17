“Man vs Baby”: La nueva serie del actor de “Mr. Bean” que está atrapando al público en Netflix 

Desde su estreno en Netflix, “Man vs Baby” se ha convertido en uno de los títulos más comentados entre las series navideñas de la plataforma. La producción, que mezcla comedia física y humor festivo, ya ha captado la atención de los suscriptores gracias, principalmente, al regreso de una figura icónica del entretenimiento: el legendario actor británico Rowan Atkinson.

Tal ha sido su impacto que la serie británica ya se ubica como la más vista a nivel mundial, dejando atrás la primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things”. De igual manera, se ha colocado en el tercer sitio solo en Estados Unidos, demostrando el gran poderío actoral del afamado comediante inglés.

Una comedia navideña sobre caos y cuidado inesperado

“Man vs Baby” sigue las peripecias de Trevor Bingley, un personaje entrañable interpretado por Rowan Atkinson, que tras una serie de enredos en su vida profesional y personal se ve obligado a enfrentar el mayor desafío de todos: cuidar de un bebé durante las fiestas. La trama parte cuando Trevor se encuentra con un niño que fue olvidado tras una obra de Navidad en la escuela donde trabaja, lo que desata una serie de situaciones caóticas y cómicas.

Mientras intenta cumplir con un trabajo bien remunerado cuidando un ático de lujo en Londres, Trevor tiene que lidiar con las travesuras del bebé y los obstáculos que surgen de forma inesperada, generando un equilibrio entre el humor físico y momentos que evocan el espíritu navideño y familiar.

Rowan Atkinson: De “Mr. Bean” a padre improvisado

“Man vs Baby” marca otro regreso significativo de Rowan Atkinson al mundo de la comedia televisiva, a través de un “producto” que ya había ganado popularidad en “Man vs Bee”, la producción anterior estrenada en 2022.

Atkinson, conocido mundialmente por personajes como Mr. Bean y Johnny English, ha construido una carrera sólida basada en la comedia física y el humor visual. Con más de cuatro décadas en el entretenimiento, este nuevo proyecto en Netflix representa una vuelta al estilo slapstick que lo consagró, mezclando torpeza, ternura y situaciones absurdas que apelan tanto a adultos como a públicos familiares.

Además de Atkinson, el elenco de “Man vs Baby” incluye a varias figuras que interpretan personajes que rodean a Trevor en su nueva aventura, todos dirigidos por David Kerr, quien ya ha trabajado con el equipo creativo en proyectos previos dentro del mismo universo cómico.

Otras producciones navideñas exitosas en Netflix

Junto a “Man vs Baby”, Netflix ha reforzado su catálogo navideño de 2025 con varias producciones que han conquistado al público. “A Merry Little Ex-Mas” abrió la temporada con una mezcla de romance y comedia ligera que la colocó entre los contenidos más vistos en su lanzamiento.

También destacan comedias románticas como “Champagne Problems”, que combina viajes y encuentros inesperados bajo el espíritu festivo, y “My Secret Santa”, una historia sobre una madre que adopta roles insólitos para mejorar la vida de su hija durante la temporada.

