Pizza Hut ofrece producto gratis, estas son las fecha que aplica la promoción

Pizza Hut se prepara para una Navidad más sabrosa con una oferta exclusiva que coincide con el estreno de la película protagonizada por Timothée Chalamet, “Marty Supreme”, en esta nueva producción, el actor interpreta a Marty Mauser, un joven aspirante a superestrella del ping-pong, cuya historia parece inspirar la nueva campaña de la cadena de pizzas.

Y es que Pizza Hut tiene lista una promoción especial que estará vigente desde el viernes 26 de diciembre hasta el domingo 28 de diciembre.

Se trata de que los clientes disfruten de una oferta BOGO (compra uno, lleva otro gratis) en todas las pizzas grandes. Para acceder a esta oferta, los usuarios solo deben ingresar el código “SUPREME” al momento de realizar su pago.

Esta oferta estará disponible en todas las sucursales de Pizza Hut en el país.

“Party Supreme”

La campaña “Party Supreme” se inspira en el personaje de Chalamet, quien da vida a Marty Mauser, un joven de sueños grandes que aspira a convertirse en una leyenda en el mundo del ping-pong. La cadena de comida rápida aprovechó el estreno de esta película para hacer de su promoción una experiencia vinculada a la cultura pop.

“Internet está a punto de entrar en su era suprema, y Pizza Hut está alimentando el momento con la cena de los campeones”, destacó en un comunicado la empresa.

La cadena busca añadir un toque más sabroso a los planes de los espectadores que se preparan para ver esta película tan esperada.

El éxito de las ofertas virales de Pizza Hut

Este no es el primer guiño viral de Pizza Hut en 2025, en noviembre, la cadena lanzó su “Menú 6 7”, una oferta limitada inspirada en el popular término “6-7”, que fue elegido como la palabra del año por Dictionary.com. Los fanáticos pudieron disfrutar de alitas deshuesadas por solo 67 centavos cada una, utilizando el código promocional “SIXSEVEN”.

Además, en verano, Pizza Hut sorprendió a sus clientes con una promoción llamada “$2-Buck Tuesday”, ofreciendo pizzas personales por solo $2, un descuento significativo frente al precio normal de más de $7.

Un estreno con estilo y sabor

“Marty Supreme”, que debuta en cines el 25 de diciembre, promete ser una de las películas más comentadas de la temporada.

Chalamet ha estado aprovechando su momento viral, con apariciones destacadas como la de escalar la Esfera en Las Vegas y una rara aparición pública junto a su novia Kylie Jenner, luciendo atuendos a juego.

Con esta promoción, Pizza Hut no solo atrae a los amantes del cine y el ping-pong, sino también a aquellos que buscan disfrutar de una pizza extra en sus celebraciones navideñas.

Sigue leyendo: