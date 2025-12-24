Rubio prohíbe entrada a EE.UU. a cinco europeos que acusa de censura, incluido un excomisario

La Administración del presidente Donald Trump ha prohibido la entrada a Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos a los que acusa de “coaccionar” a las redes sociales para censurar voces estadounidenses, anunció este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

Entre los sancionados figura el excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, según informó a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado.

También fue incluido el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

La identidad de los otros tres sancionados no ha sido revelada hasta el momento.

Rubio afirmó en un comunicado que estas personas “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”.

Por ello, el jefe de la diplomacia estadounidense determinó que “su entrada, presencia o actividades en Estados Unidos tienen consecuencias potencialmente adversas”.

El secretario de Estado precisó que se les han impuesto restricciones de visado que les prohíben ingresar al país y que se iniciarían procesos de deportación en caso de que se encuentren en territorio estadounidense.

El anuncio del Departamento de Estado se produce semanas después de que la Comisión Europea (CE) impusiera una multa de 130 millones de euros ($153,182,900 de dólares) a X, propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Rubio calificó entonces la sanción como un “ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.

La Administración de Trump, que ha manifestado su intención de combatir las políticas de diversidad e inclusión, considera que la regulación de las redes sociales para limitar la desinformación y el discurso de odio constituye una forma de censura.

Sigue leyendo: