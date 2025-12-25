Al menos dos heridos en tiroteo que involucró a agentes de ICE en Maryland

Dos personas resultaron heridas luego de un tiroteo ocurrido en la mañana del 24 de diciembre en Maryland, en un suceso que involucró a agentes de Operaciones de Detención y Deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaban en sus funciones de seguridad, informó la Policía del Condado de Anne Arundel.

De acuerdo con un reporte policial, los hechos se produjeron a las 10:51 a.m. en la localidad de Glen Burnie, a las afueras de Baltimore, cuando los agentes de ICE estaban “realizando un operativo” cuando interceptaron una camioneta blanca.

“Cuando los agentes se acercaron a una camioneta blanca, esa camioneta intentó atropellar a los agentes”, señala el reporte, y ante esta acción, “los agentes de ICE dispararon contra ese vehículo”. Tras las detonaciones, el automóvil huyó de la escena inicial hasta detenerse en una zona boscosa cercana a un área residencial.

Estado de los involucrados y reporte del DHS

Oficialmente, se conoció que el saldo del enfrentamiento es de dos personas heridas. Un ocupante de la camioneta recibió impactos de bala y se encuentra hospitalizado en condición estable. Una segunda persona, que se hallaba fuera del vehículo, sufrió lesiones leves y también requirió traslado médico.

Entretanto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, identificó al conductor como un ciudadano proveniente de Portugal que se encuentra en el país de forma irregular. El individuo ignoró las órdenes de apagar el motor y condujo “directamente hacia los oficiales de ICE”, indicó la portavoz.

“Temiendo por sus vidas y la seguridad pública, dispararon defensivamente sus armas de servicio, hiriendo al conductor”, añadió McLaughlin, quien además confirmó que “los oficiales de ICE no resultaron gravemente heridos”.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, confirmó que sigue de cerca la evolución del caso. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal manifestó: “A medida que siga surgiendo información sobre el incidente, nos mantendremos en contacto con los funcionarios locales y estaremos listos para brindar apoyo a la comunidad”.

Con información de ABC News

