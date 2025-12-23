Sentencian a hispano por homicidio del hijo de su novia: tiroteo en Nueva York

Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en Nueva York.

Jiménez aceptó un acuerdo con la fiscalía tras declararse culpable de nueve cargos en octubre, entre ellos homicidio y doble intento de homicidio. Esta semana un juez lo sentenció a 37 años de prisión. El quinceañero Michael Raimondi murió a consecuencia de los disparos. El crimen sucedió el 28 de octubre de 2024 en Somers, condado Westchester, y dejó heridos a Christina Raimondi, novia del pistolero, y al otro hijo adolescente de ella.

Tras la balacera Jiménez huyó y desencadenó una persecución masiva y el cierre de un distrito escolar. Al día siguiente fue encontrado escondido en una oficina de bienes raíces en el condado Putnam. En ese momento fue identificado como un inmigrante indocumentado que volvió a entrar a Estados Unidos tras ser deportado hacía 20 años, dijeron fuentes federales al New York Post.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jiménez fue detenido en Tecate (California) el 11 de agosto de 2004, y en ese momento afirmó ser un nativo mexicano llamado Erik Meléndez Arellano. Fue deportado voluntariamente a México, pero volvió a entrar a Estados Unidos en algún momento. De nuevo fue arrestado en Yonkers (NY) el 11 de septiembre de 2018 por conducir ebrio, pero quedó libre tras pagar una multa de $500 dólares, según los registros.

El jueves en la corte Raimondi habló sobre su hijo fallecido durante la declaración de impacto de la víctima. “Extraño su voz, sus abrazos, su sonrisa, su increíble personalidad. No entiendo por qué tuvo que pasarle esto”, dijo, citada por ABC News. Jiménez luego habló a través de un intérprete: “Sólo quiero disculparme con las personas a las que les hice daño. Sé que eso no soluciona nada… pero es lo único que puedo decir”, reportó News 12.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), matando al hombre y dejando gravemente herida a su esposa. Previamente un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

A fines de noviembre Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Igualmente en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

En 2024 Eduardo Vega se declaró culpable de matar a su yerno Rosahne McLaren en la entrada de la casa que la familia extendida compartía en Long Island (NY). En 2019 un hombre de 31 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa con su suegro en un edificio residencial en Queens.

