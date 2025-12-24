Ernest Heinz, actor que apareció en ‘Los Soprano’, fue acusado de 31 cargos tras un tiroteo

Ernest Heinz, actor que apareció en un episodio de ‘Los Soprano’, fue acusado de 31 cargos tras un tiroteo ocurrido el pasado 11 de septiembre en Nueva Jersey. Heinz habría disparado al rostro de una mujer llamada Maritza Arias-Galva durante un incidente vehicular.

Inicialmente el actor fue imputado con cargos de tentativa de homicidio, agresión con agravantes con arma de fuego, agresión con agravantes, posesión de un arma y posesión de un arma con fines ilícitos tras su arresto.

De acuerdo con People, a principios de este mes el actor fue acusado formalmente por un gran jurado de un total de 31 cargos y está previsto que comparezca ante el tribunal el 30 de enero de 2026.

Un abogado de Heinz declaró al mencionado medio que el actor niega las acusaciones en su contra. “Él niega las acusaciones tal como se han presentado y las impugnará mediante el proceso legal, donde los hechos, y no las especulaciones ni los titulares, determinarán el resultado”, declaró.

Además pidió que se respete su derecho a la presunción de inocencia. “Solicitamos al público y a los medios de comunicación que respeten la presunción de inocencia y permitan que este asunto se tramite en los tribunales”.

Según informó ABC 6, los nuevos cargos responden al descubrimiento de armas dentro de una unidad de almacenamiento a la que el actor fue después del tiroteo.

De acuerdo con NJ.com, Heinz tuvo un presunto momento de furia al volante cuando Arias Galva y él intentaron incorporarse a un solo carril en South Pomona Road en Galloway el 11 de septiembre. Heinz supuestamente gritaba desde su auto antes de disparar al menos una bala contra el vehículo de Arias-Galva.

Según dijeron los fiscales durante la audiencia de detención, el actor presuntamente amenazó de muerte a la conductora.

