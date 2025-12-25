Influyente agricultor de California arrestado bajo sospecha de asesinato por muerte de su esposa en Arizona

Un conocido agricultor de California fue arrestado bajo sospecha de asesinato tras la muerte a tiros de su exesposa en una remota comunidad en las montañas de Arizona, declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Navajo.

Identificado como Michael Abatti, de 63 años, fue detenido en El Centro y llevado tras las rejas por homicidio en primer grado. Espera ser extraditado a Arizona.

Los funcionarios creen que condujo hasta Arizona el 20 de noviembre y disparó mortalmente a Kerri Ann Abatti, de 59 años, antes de volver a su hogar en California. Fue hallada sin vida en la casa de vacaciones de su familia, rodeada de árboles, en Pinetop, Arizona, lugar donde se mudó luego de separarse de su esposo.

El grupo defensor de Michael Abatti dijeron en una declaración que él “se ha dedicado a su familia, a su trabajo y a su comunidad” y presentará una declaración de no culpabilidad.

Asimismo, los abogados añadieron que están “profundamente preocupados” por su salud, ya que sufre de numerosas afecciones médicas que requieren de tratamiento continuo y acceso a atención particular.

Las autoridades registraron su casa en el extremo sur de California el 2 de diciembre como parte de la investigación sobre la muerte de su esposa.

El Centro es una ciudad de 44,000 habitantes localizada a pocos minutos de la frontera con México, en el Valle Imperial, siendo rico en cultivos, que es el mayor usuario de agua del río Colorado y conocido por el cultivo de verduras de hoja verde, melones y cultivos forrajeros.

Michael Abatti proviene de un largo linaje de tradición agrícola en la región fronteriza con Arizona y su abuelo, un inmigrante italiano, fue uno de los primeros colonos en la zona. Su padre, Ben ayudó a fundar la Asociación de Productores de Hortallizas del Valle Imperial, y el apellido Abatti es conocido en toda la región y está relacionado con compañías agrícolas, becas y liderazgo en juntas y grupos locales.

El acusado ha cultivado cebollas, brócoli, melones y otros cultivos en el Valle Imperial y fue integrante de la junta directiva del poderoso Distrito de Irrigación Imperial de 2006 a 2010.

Michael y Kerry Abatti se casaron en 1992 y tuvieron tres hijos.

Kerri Abatti es descendiente de una de las primeras familias Santos de los Últimos Días que se establecieron en Pinetop en 1880. La comunidad, localizada a 190 millas al noreste de Phoenix, en las Montañas Blancas, se llamó brevemente Penrodville en honor a los antepasados de la mujer antes de adoptar el nombre de Pinetop.

La pareja se separó en 2023 y Kerri Abatti pidió el divorcio en un proceso que estaba pendiente en California al momento de su muerte.

Los Abattis discutían sobre temas económicos, y Kerri declaró ante el tribunal que la pareja había llevado un estilo de vida de clase alta durante más de 30 años de matrimonio. Tenían una gran casa en California, una casa de vacaciones en Pinetop y un rancho en Wyoming, y vacacionaban en Suiza, Italia y Hawaii, mientras enviaba a sus hijos a escuelas privadas, de acuerdo con su declaración.

Luego de la separación, Kerri recibió $5,000 dólares mensuales en concepto de manutención conyugal temporal, pero en 2024 solicitó un aumento d $30,000 dólares, argumentando que no podía mantener su nivel de vida, ya que dejó su trabajo como contadora y administradora de la granja familiar en 1999 para quedarse en casa cuidando a sus tres hijos. Kerri, quien previamente tenía licencia de agente inmobiliario en Arizona, también pidió $100,000 dólares adicionales en honorarios de abogados, según dicen los documentos judiciales.

“Apenas llevo un mes entero, me encargo de todo el trabajo manual en nuestra gran propiedad en Arizona y de su mantenimiento”, escribió en documentos judiciales a inicios de 2025, agregando que vivía cerca de sus padres, que ya son ancianos. Kerry indicó que necesitaba comprar un coche más nuevo porque su vehículo de 2011 tenía más de 280,000 millas y necesitaba reparaciones.

Por su lado, Michael Abatti dijo en un escrito legal que no podía permitirse el aumento después de dos años agrícolas malos afectaran sus ingresos mensuales. Agregó que los cambios en la compra de cultivo en Europa para respaldar a los agricultores ucranianos afectados por la guerra y el incremento de los costos de envío fueron los culpables, junto con un invierno inusualmente frío y húmedo.

Señaló que a mediados del año pasado le costaba $1,000 dólares cultivar un acre de trigo que pudiera vender por $700 dólares, y que está recibiendo alrededor de $22,000 dólares mensuales para administrar la granja a la vez que el negocio batallaba por pagar a sus acreedores en su totalidad.

“Los ingresos disponibles en este momento no justifican ningún aumento en el monto estipulado por las partes, y mucho menos un aumento a $30,000 dólares por mes”, escribió Lee Hejmanowski, abogado de derecho familiar de Michael Abatti, en documentos judiciales.

Días después, Michael Abatti acordó subir los pagos de manutención conyugal temporal a $6,400 por mes, de acuerdo con los documentos judiciales.

