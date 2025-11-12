Con más de 20 puñaladas ex novio mató a madre latina en pasillo de edificio en Nueva York: acusación

Luis Márquez fue arrestado como sospechoso de haber matado brutalmente con más de 20 puñaladas a su ex novia, Carmen Yadira López, en el pasillo de un edificio residencial en Harlem (NYC), dejando cuatro niños huérfanos.

Según fuentes policiales, Márquez había estado bebiendo la noche del domingo y se sintió irrespetado ya que consideraba a López el amor de su vida, pero ella no sentía lo mismo. La pareja mantenía una relación intermitente, indicaron fuentes al Daily News.

Se le acusa de haber esperado en la escalera del edificio de López (47) durante más de dos horas antes de apuñalarla por todo el cuerpo después de que ella saliera del ascensor en su piso alrededor de las 4:25 a.m. del lunes. Huyó y fue arrestado varias horas después.

Márquez, de 31 años, ahora enfrenta cargos de homicidio por el crimen ocurrido en el pasillo del 3er piso de un edificio de seis plantas ubicado en West 129th St. cerca de St. Nicholas Terrace. El sospechoso, residente del barrio Highbridge en El Bronx, no tenía antecedentes penales.

López tenía cuatro hijos. Dos de ellos, de 7 y 14 años, aún vivían con ella, y sus dos hijos adultos residían en otros lugares. También compartía el apartamento con su madre; la familia había vivido en el edificio durante décadas, según los vecinos.

Lyron Middleton, portero del edificio que comenzaba su turno alrededor de las 4 de la madrugada del lunes, dijo que descubrió el cuerpo de la víctima y llamó al 911. “Estaba en el suelo y vi la sangre… Todavía tenía las llaves en la mano, los ojos muy abiertos. Estaba boca arriba… Llamé al 911. Nunca había visto nada igual”. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvarla.

Middleton dijo que, tras revisar el audio de las grabaciones de las cámaras de seguridad, escuchó a la víctima suplicarle a su agresor que parara. “Se la oía gritar: ‘¡Para, Luis! ¡Luis, para!’. Luis, ese fue el nombre que oí”, afirmó.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, la semana pasada Justin Bartley, un hombre que se encontraba en libertad condicional, fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia de 32 años en un ataque que duró horas en Westchester (NY) y que terminó cuando huyó a El Bronx (NYC) con el hijo de dos años de la pareja.

Previamente José William Funes Zabala se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su ex novia Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara unas 35 veces frente al bebé de dos años de ambos en un hogar en Long Island (NY). Además Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

El mes pasado Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda