Justin Bieber comparte fotos de su hijo Jack Blues en Navidad

Justin Bieber, quien es padre de Jack Blues, de 16 meses, junto a su esposa Hailey Bieber, compartió esta Navidad una serie de imágenes del pequeño tomadas durante un viaje en un avión privado.

En las fotografías, el niño aparece vestido con una sudadera roja, pants grises y un gorro navideño rojo adornado con un pompón blanco.

El cantante, de 31 años, también publicó unas postales de lo que aparenta ser su hogar con Hailey, donde se le ve posando sentado frente a una chimenea, ambientada con decoraciones propias de la temporada, donde se alcanzan a ver medias navideñas colgadas.

Estas publicaciones decembrinas brindan una mirada poco habitual a la vida íntima de Justin Bieber y a su rol como padre, luego de que él y Hailey, de 29 años, recibieran a Jack Blues en agosto de 2024, pues la pareja, que ha atravesado retos en su relación durante el último año, ha sido cuidadosa en mantener a su hijo fuera del foco de las redes sociales.

Desliza

Cabe señalar que en otra de sus publicaciones, el artista canadiense aprovechó para abrirse emocionalmente y hablar de su fe y de su salud mental, haciendo referencia a los periodos complicados que ha vivido y a cómo su espiritualidad fue clave para salir adelante.

“La Navidad es el momento de reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres. ¿Qué te llena de verdad? La Navidad es un recordatorio de Jesús y del don gratuito del perdón que solo él puede ofrecer”, afirmó.

“Reflexionando sobre esto me recuerda todo lo que he pasado y cómo él me ha sacado de todo. Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela como dispuesto y capaz, es difícil negarlo. Espero que estés donde estés puedas apoyarte en este amor que nos encuentra exactamente donde estamos sin importar qué”, añadió.

Sigue leyendo: