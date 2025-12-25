Lupita Jones sobre la conducta de Fátima Bosch: “Tienes que adaptarte a un nuevo estatus”

Fátima Bosch ganó como Miss Universo el pasado 21 de noviembre en una nueva edición que se realizó en Tailandia. Sin embargo, hasta la fecha se ha convertido en uno de los reinados más controvertidos en corto tiempo. Mientras que la primera en haber ganado dicha corona para México, Lupita Jones, ha expresado su rechazo por el comportamiento que la modelo ha tenido en sus últimas apariciones públicas.

Por ello, fue abordada en el aeropuerto luego de que criticara la forma en que se comportó Fátima, luego de que le realizaran una caravana para recibirla en Tabasco. Aunque aseguró que nadie está en la posición de cambiar su forma de ser a la nueva Miss Universo, sí considera que debería tomarse con seriedad el rol de reina que asumió hace un mes.

“No hay quien le esté marcando ninguna pauta. Es muy bonita la esencia de la niña, su naturalidad, su frescura, su espontaneidad. Eso está padrísimo, está muy bonito. Tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no que se diga que es un estatus. Es un estatus. Estás representando una imagen a nivel mundial”, dijo durante su encuentro con los reporteros.

Lupita destacó que a través de las redes sociales la han criticado mucho tras sus primeras declaraciones, que solo se trata de que la mexicana asuma con mayor seriedad el título que le fue otorgado, pero que la forma en que bailó en Tabasco es algo un poco complejo de aceptar para ella, considerando que no se trataba de la caravana de “carnaval” del lugar que la vio crecer.

“No es ser clasista, porque ahora me están juzgando de clasista. A ver, no. Tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no. Habrá momentos en donde tendrás que estar vestida de gala con corona y banda, y habrá otros momentos en donde vas de jeans, zapatos, tenis, y te sientas en el suelo a interactuar con la gente, y no pasa nada”, explicó.

Tras diversas acusaciones de posiblemente haber comprado la corona, Lupita agregó que no hay alguien dentro de la organización que le vaya a arrebatar su corona: “No hay quien se la quite”.

