Fátima Bosch se burla de las acusaciones de fraude en el Miss Universo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, hizo una publicación en sus redes sociales en las que se burlaba de las acusaciones de fraude tras su triunfo el pasado 21 de noviembre en Tailandia. Además, se ha señalado a la familia de Bosch de presuntamente “comprar” el título debido a los supuestos negocios de su padre, un ejecutivo en Pemex, con Raul Rocha, director del Miss Universo.

La modelo de 25 años publicó un video en sus historias de Instagram en un encuentro familiar previo a la celebración de la Navidad. En el video se observa a la familia Bosch haciendo karaoke al ritmo de “Tití me preguntó” de Bad Bunny.

En el video Fátima escribió una burla a los señalamientos en su contra. “ESCÁNDALOOO ‘La familia corrupta’ no se conforma solo con la corona… ahora quiere comprar un Grammy”, escribió la mexicana.

Este comentario ha dado de qué hablar en redes sociales, ya que muchos cuestionaron su forma de abordar la polémica de que ha sido blanco.

En el programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo criticaron el comportamiento de Bosch y aseguraron que la modelo avivaba intencionalmente los comentarios en su contra en lugar de apaciguarlos.

Vanessa De Roide, una de las conductoras del programa, calificó esto como una comentario de “mal gusto”. “Si ella es una Miss Universo cómo se va a poner al nivel de la gente que pueda pensar lo que le dé la gana. Que la gente piense lo que le dé la gana”.

La polémica ha acompañado a Fátima Bosch incluso desde antes de ganar la corona de Miss Universo. La modelo denunció el maltrato verbal del cual fue víctima por parte del director del Miss Universo Tailandia durante una actividad previa al certamen. Tras su triunfo surgió la denuncia de un ex miembro del jurado de que la votación no fue transparente y que la organización Miss Universo habría incitado al jurado a votar por la mexicana.

A pesar de la controversia, Fátima Bosch ha llevado adelante su reinado, cumpliendo con sus obligaciones y agenda como Miss Universo.

