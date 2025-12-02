Victoria Ruffo envió sus condolencias a Aislinn Derbez por la pérdida de su mamá

Victoria Ruffo suele ser muy directa cuando se trata de responderle a la prensa, y esta vez no evitó hablar sobre la muerte de la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, quien falleció hace una semana a los 65 años debido a un infarto.

La mexicana de 63 años le envió un mensaje a Aislinn, dado que sabe lo que es perder a una madre, pues la actriz atravesó por ese dolor en marzo de 2023. Por ello, recalcó que es un proceso bastante complejo y considera que un gran apoyo en una situación de duelo es el respaldo que pueden brindar los seres queridos. Además, destacó que, pese a que son todos hijos de distintas madres, eso no ha sido impedimento para apoyarse.

“Perder una mamá es muy importante y muy difícil en la vida. Yo creo que, entre hermanos, lo mejor que puede haber es el apoyo, en los momentos padres y en los difíciles. Ellos se quieren mucho, siempre están muy pegados… Abrazarla con cariño, nunca te recuperas de ese golpe, la verdad, pero pasa el tiempo y te vas conformando un poquito“, dijo en exclusiva al programa “De Primera Mano”.

Los hermanos Derbez han estado recibiendo muchos comentarios negativos a través de las redes sociales, dado que no han compartido mayor cosa sobre el fallecimiento de la mamá de Aislinn; sin embargo, han preferido mantener la situación alejada del foco público, pero igual le han brindado todo su apoyo en un momento tan complejo como ese.

Ruffo destacó que entiende la postura de cada uno de ellos, dado que considera que ninguno tendría que estar compartiendo detalles de ese tipo, y más cuando se trata de la partida física de un ser querido tan cercano como Gabriela Michel. Por ello, considera que las personas deberían comprender un poco más este tipo de circunstancias y el hecho de no estar activas en las redes sociales.

“Ellos están muy unidos y juntos… Son cosas que no tienes por qué promocionar. Son dolores muy fuertes, momentos muy espantosos como para que todavía: ‘Tengo que subir mi foto’. Yo digo que no… Te afectan (las críticas). Nos manejamos por sentimientos, entonces es complicado decir ‘estoy blindada’; te duelen las cosas, más”, agregó al programa.

