Aleska Génesis habla de su experiencia en el show En Casa con Telemundo: ‘Me encantó volver’

Aleska Génesis, modelo venezolana, estuvo invitada este 22 de diciembre en el programa En Casa con Telemundo, en donde compartió con los conductores del show de entretenimiento.

En su cuenta en Instagram, la creadora de contenido se mostró muy contenta por la oportunidad de regresar a la pantalla chica. “Hola, hola, aquí estamos en vivo y directo En Casa con Telemundo, así que ya saben, les dejo el link para que sintonicen”, dijo en un video que publicó en sus historias.

La joven, conocida también por sus romances fallidos con figuras como Nicky Jam, Clovis Nienow o Luca Onestini, estuvo acompañada por Lina Luaces, quien participó este lunes en el show.

“Aquí nos acompaña esta hermosura, bella, hermosa”, dijo la venezolana.

Aleska Génesis fue vista también en uno de los descansos del programa junto a Aleyda Ortiz y Carlos Adyan.

En otra historia, anunció que también estará en el show En Casa con Telemundo este martes, presentando las distintas noticias del mundo del entretenimiento.

“Buenas, buenas, me encantó volver a En Casa con Telemundo. La pasamos súper chévere, nos reímos, nos divertimos, me puse al día con varias noticias del entretenimiento”, contó en otro video que subió la celebridad en internet.

En la cuenta en Instagram del programa, hubo muchos mensajes a favor de la venezolana, aplaudiendo que haya sido invitada al espacio. “Bella, Aleska”, “Volvió la patrona a En Casa con Telemundo”, “A ver el programa solo por la bellísima Aleska Génesis”, “Aleska, cuando tú estás en los programas da gusto mirarlos. Eres clara y contundente en tus opiniones, felicidades”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”