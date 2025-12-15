Helena Bonham Carter podría ser parte de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

Hace unos días se informó que el equipo de producción de ‘The White Lotus’ había comenzado a trabajar en la cuarta temporada de la serie antológica disponible en HBO Max, la cual ha sido creada por Mike White.

Actualmente, están trabajando en el elenco que se convertirá en los nuevos huéspedes de la lujosa cadena de hoteles que parece estar marcada por la tragedia. Una de las actrices que está en conversaciones es la británica Helena Bonham Carter, quien ha estado nominada dos veces a los premios Oscar.

Al mismo tiempo, en redes sociales han surgido muchos rumores sobre posibles nombres que la producción está considerando, entre ellos el del estadounidense Jacob Elordi. Las tres temporadas anteriores han tenido otros nombres reconocidos en su elenco, por ejemplo: Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Aubrey Plaza, Michael Imperioli, Connie Britton, Molly Shannon, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Theo James, Tom Hollander, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Parker Posey, Walton Goggins, Lalisa Manobal (Lisa), Patrick Schwarzenegger.

Hay que recordar que esta serie solo está conectada por una cadena de hoteles de lujo y porque en cada temporada sucede alguna muerte; sin embargo, el elenco cambia en cada una de sus temporadas.

Hay que recordar que hace unos meses se confirmó que la nueva temporada se grabará en Francia, aunque se desconoce en qué parte y en qué hotel del país. En las otras tres temporadas, la producción ha usado sedes del Four Season como set de grabación.

En su momento, ‘Deadline’ dijo que una posibilidad era que se usara el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un hotel que forma parte de la misma cadena de hoteles y que está ubicado cerca de Cannes. Sin embargo, también es una opción que se elija una ciudad lejos del mar, pues su creador dijo en una entrevista para ‘PureWow’: “Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco de la jerga de las olas rompientes de las rocas, pero siempre hay más espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus”.

