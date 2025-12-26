Fátima Bosch comparte las cualidades del hombre ideal que busca en la vida

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ofreció una entrevista a la revista “Quién” para hablar del aspecto sentimental, momento en el cual aprovechó para mencionar algunos aspectos que le gustaría que tuviese ese próximo compañero sentimental. Destacó que es una persona bastante estricta debido a que conoce todo lo que puede entregar, por lo cual no espera recibir menos.

“La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y, por ende, cómo amarme a mí. Soy muy exigente porque sé lo que puedo dar y también sé el tipo de persona que quiero a mi lado. Que sus valores y mis valores vayan de la mano… que sea educado, caballeroso. Me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”, dijo a la revista.

Además, espera que sea un hombre que se proyecte con planes a concretar en el futuro y que la acepte tal cual es, razón por la cual no desea que, con el transcurso del tiempo, se convierta en una relación donde deseen transformar su esencia. Y, sobre todas las cosas, que esté dispuesto a solventar cualquier circunstancia que se presente.

“Que tenga metas, que tenga visión, porque si yo no admiro a la persona, tampoco… que resuelva. Si no resuelven, no. Que me ame tal cual soy, que no me quiera cambiar, que me acepte si estoy cantando, llorando o comiéndome una hamburguesa. Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”, agregó.

La Miss Universo 2025 mencionó que quiere llegar al altar y destacó que desea ser tratada como en los tiempos de antes: “Yo me quiero casar como princesa y quiero que mi esposo me trate como princesa. A veces confunden el empoderamiento con no querer casarte y, no; yo soy súper old school. Si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy”.

Fátima añadió que desea tener una familia bastante numerosa, por lo cual dijo la cantidad de bebés que le gustaría tener, además de las mascotas que tendría en su hogar al lado de un compañero sentimental que la respete tal cual es: “Yo quiero tener cuatro hijos. Amo a los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Quiero cuatro bebés y dos perritos… quiero salvar a todos los perritos del mundo”.

