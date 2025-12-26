Florinda Meza revela su experiencia con un tratamiento estético: “Me cortaron”

Florinda Meza, de 76 años, así como muchas otras celebridades, también se ha sometido a tratamientos estéticos para rejuvenecer su rostro y aparentar menos edad de la que realmente tiene. Sin embargo, comentó sobre un proceso que atravesó, que para ella fue bastante complejo, y de ahí surgen las dudas de repetirlo.

La mexicana mencionó que tuvieron que quitarle un pedacito de su oreja para que el especialista en el área de la salud lograra obtener células, y luego de un procedimiento, se los inyectaron no solamente en algunas partes de su rostro, sino también en otras de su cuerpo.

La revelación de la viuda de Roberto Gómez Bolaños surgió de una entrevista que le hicieron para conocer cuál era su postura sobre aquellas personas que deciden someterse a un tratamiento estético, razón por la cual ella aprovechó la ocasión para aceptar que hace algún tiempo decidió realizarse uno, y aunque fue muy complejo, detalló que cuando vio el resultado, aseguró que todo valió la pena.

“Lo que más detesté es algo que me dicen que es súper útil, pero ni siquiera me atrevo. Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para las células madre, pero me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello y las manos, que ya pasaron casi tres años y yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran picado”, dijo en el programa de televisión “De Primera Mano”.

Meza no quiso ahondar en los detalles, por lo cual se desconoce si a su edad se ha sometido a otro tipo de tratamiento estético para mejorar su apariencia física, solo que el que mencionó ha sido peculiar por el trauma que le dejó.

Sin embargo, cada vez surgen más debates sobre el hecho de utilizar células madre, ya que algunos desean someterse a este proceso para disminuir las arrugas, cicatrices, la producción de colágeno, así como mejorar la firmeza, la textura de la piel y la elasticidad, además de ayudar a mejorar todo aquello que fue deteriorado no solamente por la edad, sino también por el sol, y en cuanto a una cicatrización, gracias a este proceso suele ser más rápida.

Sigue leyendo:

· Florinda Meza responde a críticas y revela detalles sobre la exesposa de Chespirito

· Florinda Meza responde a críticas sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños

· Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar ante el hate de las redes sociales