Impacto de la ley OBBBA en tus impuestos: ajustes y beneficios para 2026

La ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), promulgada el 4 de julio de 2025, transformó el panorama fiscal estadounidense para 2026, fijando tasas impositivas permanentes y estableciendo nuevos beneficios, como las cuentas de ahorro “Trump”, que prometen impactar a millones de contribuyentes a partir de su entrada en vigor, el próximo 1 de enero de 2026.



De acuerdo con la administración federal, esta legislación fue diseñada para evitar el “abismo fiscal” que habría ocurrido con la expiración de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017.



A continuación, se presenta un resumen detallado de los cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Permanencia de las tasas impositivas y estructura de la TCJA

El cambio más trascendental de la OBBBA es que convierte en permanentes las tasas impositivas individuales reducidas que originalmente eran temporales. Sin esta ley, la tasa marginal máxima habría regresado al 39.6% en 2026. Con la nueva legislación, se mantiene en 37%. Asimismo, se mantienen de forma definitiva la eliminación de las exenciones personales y las limitaciones en las deducciones detalladas

Ajustes en la deducción estándar por inflación

Para el año fiscal 2026, el IRS confirmó un incremento en la deducción estándar para compensar el costo de vida:



• Solteros o casados que presentan por separado: Sube a $16,100

• Parejas casadas que presentan declaración conjunta: Aumenta a $32,200

• Cabezas de familia: Se fija en $24,150



Además, los contribuyentes de 65 años o más cuentan con una deducción adicional ajustada a $2,050 para solteros y $1,650 por cada cónyuge elegible en declaraciones conjuntas.

Nuevos incentivos para familias y ahorro: ‘Trump Accounts’

Una de las disposiciones más novedosas de la OBBBA es la creación de las Trump Accounts (Sección 70204), disponibles a partir del 4 de julio de 2026. Estas cuentas de ahorro para niños elegibles funcionan de la siguiente manera:



• El gobierno federal realiza una contribución única de $1,000 al abrirse la cuenta

• Permiten contribuciones anuales de hasta $5,000 por parte de individuos o empleadores

• Los fondos deben invertirse en fondos mutuos o ETFs que sigan índices bursátiles de EE.UU. (como el S&P 500) y, por lo general, no pueden retirarse hasta que el beneficiario cumpla 18 años

Cambios en deducciones y créditos específicos

La ley OBBBA introduce ajustes significativos en beneficios familiares y gastos personales:



• Crédito por adopción: El crédito máximo aumenta a $17,670, con una porción de hasta $5,120 que ahora es reembolsable

• Deducción SALT: Se incrementa el límite de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) a $40,000 para el periodo 2026-2029

• Intereses de vehículos: Se introduce una deducción de hasta $10,000 para intereses pagados en ciertos vehículos, sujeta a límites de ingresos (fase de eliminación a partir de $100,000 para solteros y $200,000 para casados)

• Cuidado Infantil: El crédito por cuidado infantil proporcionado por el empleador aumenta su límite máximo de $150,000 a $500,000 (o $600,000 para pequeñas empresas)

Impacto en empresas y negocios

Para el sector empresarial, la OBBBA revive o extiende disposiciones clave:



• Deducción por ingresos de negocios calificados (Sección 199A): Se mantiene la deducción del 20% para propietarios de empresas “pass-through” (como LLCs o S-Corps), evitando su desaparición programada

• Impuestos internacionales (GILTI): Aunque originalmente se planeaba reducir la deducción de la Sección 250 al 37.5% (elevando la tasa efectiva al 13.125%), la nueva legislación ajusta estos parámetros para mitigar el impacto en multinacionales

• Incentivos agrícolas: Se establece un crédito de inversión reembolsable del 20% para maquinaria y equipo adquirido por agricultores elegibles a partir del 1 de enero de 2026

Jubilación y otras disposiciones

En el ámbito del retiro, el límite de contribución anual para Roth IRAs se ajusta a $7,500 para 2026. Sin embargo, los contribuyentes de altos ingresos (50 años o más) enfrentarán nuevas reglas que exigen que sus contribuciones de recuperación (‘catch-up’) se realicen exclusivamente en cuentas tipo Roth. Finalmente, la opción gratuita de declaración ‘Direct File’ del IRS dejará de estar disponible para muchos usuarios bajo este nuevo marco.

