Jake Paul reaparece mostrando escalofriante imagen después que Anthony Joshua le rompiera la mandíbula [Video]

El influencer Jake Paul ha compartido en las redes sociales un vídeo en el que se aprecian las consecuencias de la dura derrota que recibió a manos del británico Anthony Joshua.

Duele de verlo y no es nada agradable. El golpe de Joshua a Jake Paul ya fue uno de los KO’s más brutales que se recuerdan de los últimos tiempos y sus consecuencias no podían ser peores, por más que el influencer vestido de boxeador de un tiempo a estar parte, por más que ambos púgiles ganaran cada uno de ellos 92 millones de dólares.

Joshua fracturó en dos la mandíbula a Paul, fractura que él mismo se encargó de mostrar a través de sus redes y en el podcast de Trending Sports se aprecian las consecuencias de la dura derrota recibida.

“Jake Paul”



Por como le quedó la mandíbula al influencer tras su pelea con Anthony Joshua, por la cual ganó 136 millones de libras.



pic.twitter.com/jvXxRAnIgE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 24, 2025

Jake Paul muestra su grave lesión en redes

A través de redes sociales, Jake Paul compartió una foto en donde se ve que uno de los costados de su mandíbula aún sigue muy inflamado, pese a que ya pasaron más de cinco días desde el combate. El peleador está atravesando por un momento complicado de salud, pero ya piensa en su próxima pelea.

“Es como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro”, dijo el peleador, quien también subió un video en donde se ve la impactante lesión. Además, los fanáticos de Jake Paul expresaron su preocupación por el peleador y le mandaron sus buenos deseos para su recuperación tras la doble fractura que tuvo en la mandíbula.

Sin embargo, Jake Paul demostró que no está preocupado por su lesión y de hecho, ya tiene en mente su siguiente pelea. “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”, dijo el influencer y el peleador al salir de la clínica donde tuvo que ser atendido por su fractura. Todo parece indicar que Jake Paul está de buen ánimo de cara a su recuperación.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

La lesión de Jake Paul es grave pues sufrió una doble fractura de mandíbula. De hecho, los médicos tuvieron que reconstruir la mandíbula del influencer con una placa de titánico y debió adecuarse a una dieta de líquidos ya que perdió varios dientes.

Además, esta lesión le causó dificultad para hablar. El diagnóstico es que necesita tres meses para el inicio de su etapa de recuperación.

