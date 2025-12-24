Impuestos propinan KO a Anthony Joshua: cobrará solo la mitad de la bolsa tras victoria ante Jake Paul

El combate que Anthony Joshua le ganó a Jake Paul por nocaut en el Kaseya Center de Miami le dejaba una bolsa de $93 millones de dólares al británico. Sin embargo, los impuestos en Estados Unidos y Reino Unido redujeron si ganancia a la mitad.

Inicialmente, Joshua recibió cerca de $93 millones de dólares como parte de la repartición del evento, que generó unos $184 millones en total.

Aunque, de acuerdo con Yahoo Sports, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, Internal Revenue Service) le exige un 37 % de retención, lo que equivale a unos $34,4 millones de dólares.

En el caso de deportistas extranjeros que compiten en territorio estadounidense, el IRS retiene un porcentaje de sus ganancias antes de que puedan llevárselas a su país.

Al regresar al Reino Unido, Joshua también debe declarar esas ganancias ante la HMRC (Hacienda británica), que aplica un 45 % de impuesto sobre la renta.

Aunque existe un tratado fiscal entre EE. UU. y Reino Unido para evitar la doble imposición, en este caso Joshua aún debe pagar una parte adicional en su país: unos $7,5 millones de dólares más.

Además de $1,9 millones en contribuciones de Seguridad Social. Entonces, de los $93 millones iniciales, Joshua se queda con aproximadamente $49 millones netos.

¿Cuánto ganó Jake Paul?

A pesar de caer por nocaut y sufrir una doble fractura de mandíbula que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica, Paul le ganó a Joshua en términos financieros.

La bolsa se repartió casi en partes iguales. El youtuber se quedó con $91 millones de dólares, pero a diferencia del británico, conservará una mayor parte de su premio porque solo paga impuestos federales en Estados Unidos.

Al residir en Florida, un estado sin impuesto estatal sobre la renta, solo debe pagar el 37 % de impuestos federales al IRS. Esto significa que, tras deducciones, Jake Paul conservará alrededor de $58 millones de dólares netos, casi 10 más que Joshua.



